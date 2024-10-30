42-річна Сієнна Міллер сходила на побачення зі своїм бойфрендом Олі Гріном (фото)

У фотомоделі було багато романів. Міллер народила дівчинку від бойфренда Олі Гріна в січні 2024 року.

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Британську актрису і фотомодель Сієнна Міллер у білосніжному костюмі помітили зі своїм коханим у Лондоні у вівторок, 29 жовтня, виходячи з ресторану Louie в Ковент-Гардені, повідомляє Daily Mail.

42-річна зірка продемонструвала стильний образ у штанному костюмі, який складався з елегантного подовженого блейзера, широких штанів і жилета з глибоким вирізом. Сієнна доповнила свій ефектний образ чорними босоніжками на підборах і високій платформі, сумкою з яскравим тигровим принтом і золотими сережками-кільцями. Зірка "Анатомії скандалу" уклала своє світле волосся м'якими хвилями і нанесла сяючий макіяж.

Акторка, здавалося, перебувала в прекрасному настрої і сяяла, коли вийшла з французького ресторану в компанії свого бойфренда, 27-річного актора Олі Гріна. Бойфренд Сієнни мав елегантний вигляд у в'язаному светрі з V-подібним вирізом і синіх джинсах, доповнених чорною джинсовою курткою.

Сієнна Міллер і Олі Грін Фото: Getty Images

Відомо, що Міллер і Грін почали зустрічатися з 2021 року, він на 15 років молодший за неї. У січні з'явилася інформація про те, що закохані стали батьками. У пари народилася донька. До Олі в моделі були стосунки з актором Джудом Лоу, Рісом Івансом, Бальтазаром Гетті, Томом Старріджем і галеристом Лукасом Цвірнером.

Раніше повідомлялося, що Сієнна Міллер у гламурній сукні відвідала благодійний захід. Актриса продемонструвала пишні груди в глибокій чорній сукні максі.