52-летняя София Вергара продемонстрировала фигуру в ярком купальнике (фото)

К звезде присоединился ее домашний любимец. Недавно София разошлась с хирургом Джастином Салиманом.

52-летняя колумбийская актриса и модель София Вергара продемонстрировала фигуру в ярком купальнике и позировала топлес во время отдыха на фоне слухов о своем расставании с бойфрендом. Кадрами звезда экрана делится в Instagram.

Главная звезда сериала "Гризельда" выглядела стройной и подтянутой, когда позировала топлес на кресле на пляже. Ее волосы были распущены. София смотрела прямо в камеру, подняв одну ногу вверх. Также она примерила яркий красный купальник и с красочным дизайном.

Вергара отдыхала с родными людьми и своим щенком чихуахуа Аморе.

София Вергара

Недавно стало известно, что актриса рассталась со своим бойфрендом, хирургом Джастином Салиманом. София Вергара впервые вызвала слухи о романе с Салиманом осенью 2023 года. Тогда инсайдер рассказал Life & Style, что хирург-ортопед поразил звезду экрана тем, что пришел на их первое свидание с цветами и ее любимым шампанским.

До этого колумбийка была замужем за актером Джо Манганьелло восемь лет, прежде чем развестись в июле 2023 года.

София Вергара и Джастин Салиман

Напомним, София Вергара поделилась гламурными фото.

Также Фокус писал о разрыве Софии Вергары и Джастина Салимана.