52-річна Софія Вергара продемонструвала фігуру в яскравому купальнику (фото)

До зірки приєднався її домашній улюбленець. Нещодавно Софія розійшлася з хірургом Джастіном Саліманом.

52-річна колумбійська акторка та модель Софія Вергара продемонструвала фігуру в яскравому купальнику та позувала топлес під час відпочинку на фоні чуток про своє розставання з бойфрендом. Кадрами зірка екрану ділиться в Instagram.

Головна зірка серіалу "Гризельда" виглядала стрункою та підтягнутою, коли позувала топлес на кріслі на пляжі. Її волосся було розпущене. Софія дивилася прямо в камеру, піднявши одну ногу догори. Також вона приміряла яскравий червоний купальник та з барвистим дизайном.

Вергара відпочивала з рідними людьми та своїм цуценям чихуахуа Аморе.

Софія Вергара

Нещодавно стало відомо, що акторка розійшлася зі своїм бойфрендом, хірургом Джастіном Саліманом. Софія Вергара вперше викликала чутки про роман із Саліманом восени 2023 року. Тоді інсайдер розповів Life & Style, що хірург-ортопед вразив зірку екрану тим, що прийшов на їхнє перше побачення з квітами та її улюбленим шампанським.

До цього колумбійка була одружена з актором Джо Манганьєлло вісім років, перш ніж розлучитися в липні 2023 року.

Софія Вергара та Джастін Саліман

Нагадаємо, Софія Вергара поділилася гламурними фото.

Також Фокус писав про розрив Софії Вергари та Джастіна Салімана.