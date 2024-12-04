Хлои Кардашьян снялась в пикантной фотосессии для модного глянца (фото)

В новой фотосессии звезда примеряла образ кролика из Playboy. Хлои Кардашьян продемонстрировала точеную фигуру в нижнем белье.

Американская модель, телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян примерила несколько образов в чувственной фотосессии для модного журнала Bustle и рассказала о своей жизни.

Звезда реалити-шоу позировала перед камерой, демонстрируя свою стройную фигуру. На одном пикантном снимке Хлоя позирует в винтажном конусообразном бюстгальтере, напоминающем культовый образ Мадонны от Жана Поля Готье 1990 года, и кружевных чулках Wolford. В другом месте фотосессии, запечатленной Эллен фон Унверт, основательница Good American появилась в бюстгальтере Paumé Los Angeles с леопардовым принтом, юбке Albright Fashion Library и туфлях Le Silla.

Помимо нижнего белья, звезда реалити-шоу продемонстрировала облегающее платье с цветочным принтом от Marc Jacobs и туфли на каблуках с ремешками от Giuseppe Zanotti. Хлои также примеряла черное нижнее белье Fleur du Mal и шелковистые кроличьи ушки в стиле модели Playboy.

В интервью мама двоих детей рассказала о своем дне рождении и о том, каково это быть 40-летней женщиной. "Когда ты молода, ты думаешь, что 40 — это так старо, а теперь я такая: "Подожди, я чувствую себя так хорошо! Я в лучшей форме в своей жизни. Я занимаюсь новыми карьерными делами. Мне всего около полугода, как исполнилось 40. Теперь мне наплевать на некоторые вещи, которые я когда-то делала. За эти годы я пыталась закрыть много глав своей жизни, сейчас я стала свободной и раздвинула свои границы. Я могла бы делать безумные вещи — но это не мое" — поделилась Кардашьян.

Ранее Хлои Кардашьян рассказала о своем методе борьбы с лишним весом.