"Громовержцев" от Marvel отправили на пересъемку: в чем причина

Один из самых ожидаемых проектов 2025 года, который даже обзавелся трейлером, вернули на студию.

Marvel Studios вернули на пересъемку свой новый амбициозный проект "Громовержцы" (Thunderbolts) с Флоренс Пью и Ольгой Куриленко в главных ролях. Фильм "Громовержцы" является одним из трех ожидаемых релизов 2025 вместе с "Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World) и "Фантастическая четверка: Первые шаги" (The Fantastic Four: First Steps). Его премьера запланирована на 2 мая 2025 года. Об этом пишет Collider.

Трейлер фильма "Громовержцы"

Недавно стало известно, что картина вернулась на этап пересъемок в Атланте после завершения основных съемок. Это привычная практика для масштабных проектов Marvel, но фанаты предполагают, что у фильма возникли некоторые проблемы.

Оказалось, что переделок не избежал и новый "Капитан Америка". Уже на финальной стадии оказалось, что у него проблемы со сценарием и историей.

Но похоже, что для "Громовержцев" просто делают несколько подготовительных кадров, что совершенно стандартно для фильма такого размера.

Новость появилась после того, как фанат заметил режиссера Джейка Шрайера, командующего на съемочной площадке. Хотя актеров пока не было видно, важно отметить, что пересъемки являются стандартной частью производственного процесса Marvel. Цель пересъемок так и осталась тайной, но фанаты предполагают, что дело в неправильном освещении в нескольких сценах.

О чем фильм "Громовержцы"

Это очередная супергеройская история по комиксам Marvel. Про сюжет пока известно мало: команда супергероев отправляется на задания правительства и разносят все вокруг.

Кадр из фильма "Громовержцы" Фото: Marvel

В фильме снимались Флоренс Пью в роли Елены Беловой, сестры Черной вдовы, Себастьян Стэн в роли Баки "Железного солдата" Барнса, Дэвид Харбор исполнит роль Красного Стража, а Ольга Куриленко появится в роли Таскмастера, которая умеет имитировать боевые стили своих противников.

Недавно Шрайер дал некоторое представление о тоне фильма и отметил, что на самом деле никто не знал настоящую историю, когда приступал к съемкам: "Я видел много синопсисов, в которых просто говорится, что это команда, собранная Валентиной, чтобы делать плохие вещи".

Он также отметил, что команда Громовержцев – это люди, которые не желали работать вместе.

