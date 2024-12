"Громовержців" від Marvel відправили на перезйомку: у чому причина

Один із найочікуваніших проєктів 2025 року, який навіть обзавівся трейлером, повернули на студію.

Related video

Marvel Studios повернули на перезйомку свій новий амбітний проєкт "Громовержці" (Thunderbolts) з Флоренс П'ю та Ольгою Куриленко в головних ролях. Фільм "Громовержці" є одним із трьох очікуваних релізів 2025 року разом із "Капітан Америка: Чудовий новий світ" (Captain America: Brave New World) та "Фантастична четвірка: Перші кроки" (The Fantastic Four: First Steps). Його прем'єра запланована на 2 травня 2025 року. Про це пише Collider.

Трейлер фільму "Громовержці"

Нещодавно стало відомо, що картина повернулася на етап перезйомок в Атланті після завершення основних зйомок. Це звична практика для масштабних проєктів Marvel, але фанати припускають, що у фільму виникли деякі проблеми.

Виявилося, що переробок не уникнув і новий "Капітан Америка". Уже на фінальній стадії виявилося, що в нього проблеми зі сценарієм та історією.

Але схоже, що для "Громовержців" просто роблять кілька підготовчих кадрів, що абсолютно стандартно для фільму такого розміру.

Новина з'явилася після того, як фанат помітив режисера Джейка Шраєра, який командує на знімальному майданчику. Хоча акторів поки не було видно, важливо зазначити, що перезйомки є стандартною частиною виробничого процесу Marvel. Мета перезйомок так і залишилася таємницею, але фанати припускають, що справа в неправильному освітленні в кількох сценах.

Про що фільм "Громовержці"

Це чергова супергеройська історія за коміксами Marvel. Про сюжет поки що відомо мало: команда супергероїв вирушає на завдання уряду і розносять усе навколо.

Кадр із фільму "Громовержці" Фото: Marvel

У фільмі знімалися Флоренс П'ю в ролі Олени Бєлової, сестри Чорної вдови, Себастьян Стен у ролі Бакі "Залізного солдата" Барнса, Девід Гарбор виконає роль Червоного Вартового, а Ольга Куриленко з'явиться в ролі Таскмастера, яка вміє імітувати бойові стилі своїх супротивників.

Нещодавно Шрайєр дав деяке уявлення про тон фільму і зазначив, що насправді ніхто не знав справжню історію, коли приступав до зйомок: "Я бачив багато синопсисів, у яких просто йдеться про те, що це команда, зібрана Валентиною, щоб робити погані речі".

Він також зазначив, що команда Громовержців — це люди, які не бажали працювати разом.

Нагадаємо, у 2022 році, конкуренти Marvel, DC Films скасували супергеройський фільм "Бетґерл", заснований на персонажі DC Comics Барбарі Гордон / Бетґерл. Фільм мав стати частиною Розширеного всесвіту DC і був практично готовий.