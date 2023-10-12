Honda CR-V 2023 и флагман Mazda: какие новые авто появятся в Украине до конца года (фото)

До конца года на украинский авторынок выйдет около десятка новых моделей. Среди них — кроссоверы, гибриды и автомобили премиум-сегмента.

Продажи автомобилей в Украине демонстрируют уверенный рост в последнее время. Авторынок оживает, несмотря на войну, и в нашу страну активно ввозят новые модели. В ближайшие месяцы появятся еще несколько интересных авто и Фокус расскажет о них.

В Украине до конца года ожидаются новинки разных классов и ценовых категорий. На рынок впервые за долгое время выйдет даже целый новый бренд Changan (хотя он пока не анонсировал свои модели).

BMW

BMW 5 Series предложат и в электрической версии i5 Фото: BMW

Новый BMW 5 Series презентовали во Львове, причем привезли 600-сильный электрический вариант i5. Впрочем, со старта будут и 2,0-литровые версии – бензиновая 190-сильная и дизельная 197-сильная. Седан стал крупнее и изменился внешне, а в салоне на передней панели появился изогнутый дисплей. Цена стартует с 1,77 млн. гривен.

Chery

Chery Tiggo 4 Pro Фото: Chery

Chery Tiggo 4 Pro уже вышел на наш рынок. Обновленный вариант Tiggo 4 является одним из самых дешевых кроссоверов в Украине – (от 658 600 гривен). Он изменился внешне, а в салоне появились виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин.

Ford

У Ford Kuga появилась гибридная версия Фото: Ford

Ford Kuga в Украине теперь доступен и в гибридном исполнении. 2,5-литровая бензиновая четверка и электромотор суммарно развивают 190 л. с. Средний расход топлива составляет 5,4 л/100 км в переднеприводном варианте и 5,7 л/100 км – в полноприводном. Цена – от 1,45 млн гривен.

Ford Ranger Фото: Ford

Кроме того, в Украину едет новый Ford Ranger. Пикап стал крупнее и выразительнее на вид, а в салоне появился тачскрин портретного формата. Под капотом – 2,0-литровые турбодизели на 170 и 205 л. с. Цены стартуют с 1,92 млн гривен.

Honda

Honda CR-V Фото: Honda

На украинский рынок выходит новая Honda CR-V. Кроссовер подрос в размерах, а его дизайн стал солиднее. Модель будет доступна только в одной богатой комплектации и исключительно в гибридном варианте со 184-сильным электромотором и 148-сильной бензиновой четверкой. Стоимость составляет 2 миллиона гривен.

Honda ZR-V Фото: Honda

Эту же силовую установку получит и более компактный кроссовер Honda ZR-V, построенный на базе Civic. Он экономичнее – 4,8 л/100 км против 5,4 л/100 км у старшей CR-V. Эту модель также предложат в одном варианте оснащения по цене 1,8 млн гривен.

JAC

JAC JS6 Фото: JAC

JAC JS6 за миллион гривен станет новым флагманом в украинской линейке марки. 4,6-метровый кроссовер богато оснащен и обладает большим багажником. Под капотом установлен 181-сильный турбомотор.

Mazda

Mazda CX-90 Фото: Mazda

Mazda также привезет в Украину флагмана. Семиместный кроссовер CX-90 крупнее предшественника CX-9 (5,1 м в длину) и просторнее внутри. Модель позиционируют как премиальную и предложат в одной богатой комплектации за 2,5 млн гривен. Mazda CX-90 оснащена 3,3-литровой 345-сильной турбошестеркой и разгоняется до сотни за 6,9 с.

MG

MG HS Фото: MG

Обновленный кроссовер MG HS отличается измененной передней части и получил улучшенную мультимедийную систему. Недорогую (от 877 тыс. гривен) модель с богатым базовым оснащением комплектуют турбомоторами объемом 1,5 л (162 л. с.) и 2,0 л (228 л. с.).

Mitsubishi

Mitsubishi Outlander Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Outlander наконец появился в Украине. Кроссовер подрос до 4,7 м и изменился внешне. Модель просторнее предшественника и предложена в семиместном исполнении, а ее комплектация расширена. Mitsubishi Outlander в Украине доступен только с 2,5-литровым 184-сильным мотором и полным приводом. Стоимость – от 1,75 млн гривен.

Peugeot

Peugeot 2008 Фото: Peugeot

Компактный кроссовер Peugeot 2008 прошел обновление. У него новое "лицо", а в салоне заменены тачскрин и рычаг КПП. На выбор предлагают 130-сильные бензиновый и дизельный двигатели с турбонаддувом. Цена стартует с 881 тыс. гривен.

Ранее Фокус рассказывал про самые дешевые кроссоверы в Украине за 2023 год.

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