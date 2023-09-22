Ни о чем не беспокоятся: сколько иностранных компаний продолжают работать в РФ

По мнению немецкого депутат Европейского парламента Морица Кернера, Евросоюз должен усилить санкции и сделать так, чтобы европейским компаниям было экономически невыгодно работать на российском рынке.

Спустя более чем год с начала полномасштабного вторжения России в Украину, на территории страны агрессора продолжают работать более тысячи иностранных компаний. Они исправно оплачивают налоги в бюджет страны-агрессора, помогая кремлевскому режиму финансировать войну против нашей страны. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Так, по состоянию на 18 сентября в России продолжают работать 1 410 иностранных компаний. Среди них, в частности, немецкая фармацевтическая компания Stada и группа компаний Fresenius, которая специализируется на производстве медицинской техники. В прошлом они объясняли, что должны работать в РФ, поскольку оказывают медицинскую помощь обычным россиянам.

В то же время, как отмечается, около 40% международных компаний решили покинуть Россию, либо же активно над этим работают. Так, по подсчетам, 1 225 иностранных компаний больше не работают в России, а полностью ушли из российского рынка 275 из них.

По словам немецкого депутата Европарламента Морица Кернера, каждая европейская компания, которая продолжает получать прибыль в России, своими налогами в пользу российского государства напрямую поддерживает войну против Украины. Депутат считает, что Евросоюзу нужно усиливать санкции.

"Деятельность европейских компаний на российском рынке должна стать для них экономически невыгодной", — подчеркнул Кернер.

Западные компании на российском рынке

В самом начале полномасштабной российской агрессии против Украины большое количество западных компаний активно сообщали, что собираются свернуть свою деятельность в РФ. Особенно преуспели в этом компании лакшери-сегмента. Ушли из России и большое количество мировых автопроизводителей. Но, например мировому табачному концерну British American Tobacco на то, чтобы покинуть российский рынок, понадобился почти год.

Впрочем, далеко не все известные мировые бренды все же оставили свой бизнес в России и Беларуси и продолжают зарабатывать в этих регионах, несмотря на статус "спонсора страны-агрессора". Так, в августе этого года к спонсорам войны добавлены два глобальных производителя в табачной индустрии — Philip Morris International и Japan Tobacco International, а также известные пищевые корпорации PepsiCo и Mars и китайская группа компаний Alibaba Group Holding.

Напомним также, что в начале 2023 года стало известно, что российское правительство обязало западные компании, которые хотятп родать свои активы в РФ, делать прямое пожертвование в казну РФ. До этого у них был выбор: сделать "добровольное пожертвование" в бюджет РФ в размере 10% от продажи или отсрочку выплаты за продажу на несколько лет.