Правительство еще не рассчиталось за предоставленный кредит доверия, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Алексея Гончарука еще не рассчиталось за предоставленный обществом кредит доверия. Об этом он заявил во время встречи с премьером.

"Общество в целом и я дали Вам и правительству большой процент доверия, большой процент. Правильнее – большой кредит доверия, мне кажется, что вы еще не рассчитались за этот кредит перед нашим обществом. И у вас много энергии, чтобы это сделать", – отметил президент.

Премьер в свою очередь отметил, что сделает необходимое, чтобы оправдать доверие.

"Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества. Для меня это важная задача, большая честь. И мы готовы выполнить поставленные вами задачи", – сказал Гончарук.

Он также признал, что в работе Кабмина есть недостатки, а озвученные президентом задачи, должны быть выполнены.

"Вы очень точно перечисли задачи, которые должны быть выполнены. Мы обязательно все эти задачи изучим и ближайшее время постараемся выполнить", – отметил премьер.

Гончарук пообещал до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о деятельности Кабмина и представить его в парламенте. В частности, народным депутатам представят концепцию усиленного правительства, а также его частичного организационного переформатирования.

Сегодня премьер Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.

В Офисе президента сразу сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение. Отметим, что согласно ст. 115 Конституции рассматриваться заявление об отставке должна Верховная Рада.

Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.

Вечером Офис президента опубликовал видео встречи президента с премьером. Зеленский заявил, что дает правительству шанс, если оно решит вопросы, которое интересует общество.

Также сегодня президент Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ. СБУ уже открыла уголовное производство.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.