Меркель в разговоре с Зеленским поддержала изменения в Минской ТКГ
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила проблему окончания войны на Донбассе и итоги недавнего рабочего визита украинской делегации в Берлин.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Стороны отметили высокий уровень взаимопонимания между странами по основным подходам к мирному решению конфликта на Донбассе, отметив безальтернативность дипломатического пути.
"Это был очень содержательный визит, который даст толчок Нормандскому формату", – отметил Зеленский.
Зеленский также считает важным обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста в ОРДЛО для верификации удерживаемых лиц
"Важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине", – указал Зеленский.
Украинская сторона подтвердила готовность на максимальную координацию усилий с партнерами в вопросах мирного урегулирования на Донбассе – Германией и Францией.
"Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной", – отмечается в сообщении.
Президент Украины также поблагодарил Меркель за четкую и последовательную позицию ФРГ о невозможности изменения формата G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что процесс обмена пленными с ОРДЛО затормозился. Причиной торможения процесса Ермак назвал отказ другой стороны допустить к местам содержания заложников представителей Международного комитета Красного Креста.
В конце марта Зеленский также провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили круг вопросов, в частности финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ за счет троих народных депутатов. Возглавляет делегацию по-прежнему экс-президент Леонид Кучма, а его заместителем стал министр по делам оккупированных территорий Александр Резников. 14 мая украинская делегация в новом составе впервые приняла участие в переговорах.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в ТКГ Алексею Резникову.
- Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что создание Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе утратило актуальность. "Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", – заявил он.
- В фильме об итогах первого года президентства Зеленский выразил уверенность, что до конца своего пребывания на посту сможет завершить войну на Донбассе. В то же время глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает вернуть Донбасс до конца текущего года, но если этого не удастся добиться – есть план "Б".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Гайком Маасом заявил, что Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий".