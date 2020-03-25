Государство призывает в этом году праздновать Пасху дома, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Об этом сообщил Офис президента.
"Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", – отметил Зеленский.
"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – сказал он.
Православная Пасха отмечается в этом году 19 апреля.
Напомним, Православная церковь Украины (ПЦУ) разрешила храмам проводить богослужения без присутствия мирян. Им разрешается участвовать в общей молитве, используя видеосвязь.
25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока. На этот период, в частности, запрещены массовые собрания людей.
Как ранее сообщал Фокус:
- По официальным данным МОЗ, на утро 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Черновицкой области и в Киеве.
- В Украине уже скончались четыре человека с коронавирусом: 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти), 56-летняя женщина в Ивано-Франковске и 68-летний мужчина в Тернополе.