КГГА поручила киевским больницам подготовить VIP-палаты для топ-чиновников, – СМИ
Департамент здравоохранения Киевской горадминистрации разослал в столичные больницы приказ о создании отдельных палат с особыми условиями для лиц, которые пользуются государственной охраной. Об этом сообщил проект Bihus.info.
В документе приводится список медучреждений, которые должны подготовить особые условия для предоставления помощи лицам, пользующимся госохраной.
Государственная охрана в случае наличия угрозы жизни или здоровью, по решению президента Украины, может осуществляться в отношении народных депутатов Украины, членов Кабмина, руководителей центральных органов исполнительной власти, судей Конституционного и Верховного судов, председателя НБУ, председателя Верховной Рады и председателя Совета министров Крыма.
Выделяемые палаты должны быть изолированные, с затемненными окнами и площадью не менее 13 кв. м. Они должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком и отделениями больницы. Возле каждой палаты должны быть отдельный сестринский пост и резерв лекарств. Также больницам приказано зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.
Специальным требованиям должны соответствовать и члены экстренных медицинских бригад для лиц, пользующихся госохраной.
Bihus.info отмечает, что часто президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану лицам, не включенным в определенный законом перечень. Так, например, госохраной пользуются бывший глава СБУ и его первый заместитель – Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. Всего по состоянию на конец 2019 года, по данным проекта, таких лиц было около двух десятков.
Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока.
Как ранее сообщал Фокус:
- По официальным данным МОЗ, на утро 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Черновицкой области и в Киеве.
- В Украине уже скончались четыре человека с коронавирусом: 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти), 56-летняя женщина в Ивано-Франковске и 68-летний мужчина в Тернополе.