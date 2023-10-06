Обстрел села Гроза: в Москве несут цветы к памятнику Леси Украинки (видео)

По словам журналистки, коммунальщики оперативно убирают цветы, которые москвичи приносят к памятнику, ставшему местом стихийного мемориала, после обстрела РФ села Гроза.

Жители Москвы, после того, как 5 октября российские военные нанесли ракетный удар по селу Гроза на Харьковщине, начали нести цветы к памятнику поэтессе Лесе Украинке. Об этом сообщила журналистка Юлия Азарова.

"В магазине по соседству почти раскуплены желтые и синие цветы", — говорится в заметке.

По словам журналистки, люди идут весь день, чтобы почтить память погибших в результате российской агрессии мирных украинцев. Однако, мешают коммунальщики, которые оперативно все убирают.

Также Юлия Азарова рассказала, что продавщица цветочного магазина поддержала такую "инициативу" москвичей.

"Я понимаю, зачем вам это", — говорит женщина.

Памятник Лесе Украинки в Москве

Памятник украинской поэтессе. Находится на Украинском бульваре в столице РФ. Установлен в 2006.

Памятник Лесе Украинке в Москве

В январе 2023 года памятник стал местом стихийного мемориала людям, погибшим в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре.

Россияне чтят память погибших украинцев

28 апреля жители Москвы также несли цветы к памятнику Леси Украинки, после того, как ВС РФ осуществили ракетный обстрел территории Украины. Одна из выпущенных ракет попала в многоэтажный жилой дом в городе Умань Черкасской области.

Цветы у памятника Лесе Украинке

Кроме того, позже сообщили, что цветы несут также к памятнику поэту и писателю Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге.

Цветы возле памятника Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге

Также российское интернет-издание SOTA сообщало, что в Москве и Санкт-Петербурге полиция Российской Федерации задерживает граждан, которые пришли возложить цветы к памятникам Лесе Украинке и Тарасу Шевченко в связи с годовщиной полномасштабной войны в Украине.

Что о трагедии в Грозе сказали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ракетный удар российской армии по селу Грозав Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека, заявил, что ВС РФ "не наносят удары по гражданским целям".

"Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", — заявил 6 октября Песков.

Удар ВС РФ по селу Гроза

В четверг, 5 октября, в кафе, расположенное в селе Гроза Харьковской области, попала российская ракета "Искандер М". В момент удара в здании находилось около 60 человек, которые собрались на поминки погибшего односельчанина Андрея Козыря. В результате здание было полностью разрушено и все люди оказались под завалами.

Британский аналитик по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк рассказал, что масштаб повреждений в селе Гроза Харьковской области указывает на то, что удар, вероятно, был нанесен не обычной, а противокорабельной боевой ракетой.

Напомним, 5 октября ВС РФ сбросили авиабомбы на Берислав Херсонской области. В результате прямого попадания в здание больницы ранены медики.