Трамп заявил, что знает, как остановить китайский вирус

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Также американский лидер заверил, что у США "все под контролем"

Президент США Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что у Соединенных Штатов есть план по сдерживанию коронавируса, охватившего Китай и проникшего в другие страны.

 Об этом сообщает Sky News.

"У нас есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Мы уже выполнили его очень хорошо. Центр контроля заболеваний (CDC) потрясающий. Очень профессиональный",  – сказал американский лидер.

Комментируя первый зарегистрированный случай заражения вирусом в США, Трамп заявил, что соответствующие службы держат все под контролем.

"У нас все под контролем…Это один человек из Китая. У нас это под контролем. Все будет хорошо",  – сказал Трамп.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 11 января сообщалось, что в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное заседание 22 января из-за коронавируса. На встрече члены комитета должны определить, является ли вспышка "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", и какие рекомендации стоит дать для ее устранения.