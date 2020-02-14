Эхо импичмента: Трамп хочет запретить прослушку своих международных звонков

Президент США Дональд Трамп заявил, что может покончить с практикой прослушки его телефонных звонков с иностранными лидерами. Такое заявление он сделал после того, как детали его разговора с президентом Украины привели к запуску процедуры импичмента.

Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно процедуре, сотрудники Белого дома, работающие в защищенной комнате в подвале Западного крыла, прослушивают и записывают разговоры президента с мировыми лидерами. По итогам телефонной беседы, они готовят меморандум, который служит официальным документом.

"Ну, так было в течение многих лет: когда вы звоните иностранному лидеру, люди слушают. Я могу полностью прекратить эту практику. Я могу покончить с этим. Иногда разговор слушает 25 человек", – сказал Трамп.

В эфире Fox News Radio он также заявил, что недавно уволенный сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александр Виндман был единственным человеком, который пожаловался на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Во-первых, это было нарушение субординации. Почему бы ему не пойти к своим непосредственным руководителям, что ли, но он пошел в Конгресс, к (конгрессмену Адаму) Шиффу или к кому-либо другому", – сказал он.

Трамп добавил, что когда Виндман покинул Белый дом, многие люди "аплодировали."

Сам Виндман утверждает, что он немедленно сообщил о разговоре с Зеленским в Совет национальной безопасности. Он дал показания перед Комитетом по разведке Палаты представителей в расследовании импичмента Трампа прошлой осенью и был уволен из Совета национальной безопасности после того, как Трамп был оправдан Сенатом.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

29 октября стало известно, что впервые в Конгрессе даст показания чиновник, слышавший разговор Трампа и Зеленского. Виндман дважды регистрировал внутренние жалобы, руководствуясь своим "чувством долга".

После разрушительных показаний Виндмана, Трамп посоветовал чиновнику перечитать транскрипцию звонка.