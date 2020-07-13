Из Пекина с любовью. Как ВОЗ помогал превратить вспышку коронавируса в пандемию

По состоянию на 13 июля в 213 странах и территориях мира зарегистрировано свыше 13 млн случаев заболевания COVID-19, почти 600 тыс человек скончались, 7,6 млн – выздоровели. США являются лидером печальной статистики: в стране выявлено более 3,4 млн подтвержденных случаев заражения и зарегистрировано больше 130 тысяч умерших. Президент США Дональд Трамп уже достаточно давно обвиняет Всемирную организацию здравоохранения в сговоре с Китаем. Представители ВОЗ якобы помогали КНР скрывать реальные данные о пандемии COVID-19. Два дня назад эту версию в эфире Fox News подтвердила Ли-Мэн Янь – сотрудница Гонконгской школы общественного здравоохранения, которая сбежала в США в конце апреля.

Фокус разбирался, что привело к разрыву отношений со Всемирной организацией, насколько обвинения, выдвинутые Дональдом Трампом в адрес ВОЗ, подкреплены реальными фактами и чем закончится скандал со сбежавшим в США вирусологом, работавшим в лаборатории ВОЗ в Гонконге.

Единожды солгавши, кто тебе поверит: как Китай скрывал информацию о коронавирусе

17 апреля правительство Китая признало, что информация, которая поступала о скончавшихся в Ухане жертвах COVID-19, была неполной. Реальное число умерших было занижено на 40% и это, естественно, вызвало вопросы, причем не только у медиков. Всего, как выяснилось, "недосчитались" 1290 умерших и 300 инфицированных (китайцы в свое оправдание указывали на высокую нагрузку на врачей, растерянность и неорганизованность первых дней эпидемии). По китайским меркам, вероятно, это немного. Но мировое сообщество взбудоражилось.

Интервью Ли-Мэн Янь, которая прилетела в США в конце апреля, уже сраванивают с откровениями Владимира Родченкова, бывшего главы Антидопингового центра в Москве, также сбежавшим на Запад

Если китайские врачи скрывали данные об умерших, то насколько достоверны остальные сведения, поступавшие из Поднебесной? Действительно ли вирус имеет природное (животное) происхождение, как утверждают китайцы? Как выглядит эпидемическая картина с учетом обновленных данных?

Передача некорректных данных и (возможно) умалчивание о реальной картине вызвало гнев президента США Дональда Трампа, который фактически обвинияет ВОЗ в том, что вирус распространился по территории Соединенных Штатов с ураганной скоростью.

"Рекомендации о международных перевозках в связи с распространением COVID-19", которые ВОЗ опубликовала 29 февраля, содержали тезис о неэффективности ограничения перемещения людей и товаров во время чрезвычайных ситуаций. С оговоркой: в большинстве случаев. Трамп подготовленные ВОЗ инструкции, с учетом открывшейся информации, назвал некомпетентными.

Рекомендации ВОЗ от 29 февраля: организация по-прежнему предостерегает "против применения ограничений на поездки или торговлю в странах, где наблюдаются вспышки COVID-19". Руководство ВОЗ полагает, что ограничения принесут больше вреда, чем пользы: закрытие границ вызовет проблемы с обменом информацией, поставками медицинского оборудования и медикаментов, нанесет урон экономике

Именно опираясь на позицию ВОЗ в целом и этот документ в частности США не стали ограничивать авиасообщение с Китаем. И впустили в страну миллионы потенциальных носителей вируса. Первый американец, заразившийся COVID-19, прилетел из Уханя 15 января. Через неделю ВОЗ подтвердила, что обнаруженный в Китае вирус действительно передается от человека к человеку.

Политическая целесообразность или жизнь

Еще один повод для возмущения – преступное, как утверждает Дональд Трамп, промедление с обнародованием информации о путях распространения вируса. Американский президент утверждает, что ВОЗ намеренно не занималась изучением вопроса передачи коронавируса от человека к человеку – хотя первые сигналы появились еще в декабре, специалисты ВОЗ отрицали такую возможность до середины января. "Эти задержки отняли огромное количество времени", – подчеркивает Трамп.

Внезапную "глухоту" и нечувствительность специалистов ВОЗ президент США объяснил политическими интересами, не забыв упомянуть, что ежегодные взносы США в бюджет ВОЗ достигают 500 млн долларов, а КНР – едва 40. При этом медики, по словам Трампа, предпочли покрывать официальный Пекин в ущерб стране-"кормилице".

Сведения о новоявленной инфекции, которые поступали во внешний мир из нелояльных китайскому руководству источников, ВОЗ, по словам Дональда Трампа, просто игнорировала, "поставив политкорректность выше человеческих жизней".

"Китай очень упорно работает над тем, чтобы сдержать коронавирус. США высоко оценивают его усилия и открытость. Это все должно хорошо сработать. В частности, от лица американского народа, я хочу поблагодарить президента Си". Этот твит Дональд Трамп опубликовал 25 января. Сегодня он обвиняет КНР в искажении и сокрытии данных, а рекомендации ВОЗ называет "безграмотными"

Дело для спецслужб

Скандал получил развитие через две недели, когда Трамп снова публично обвинил Китай в сокрытии информации об эпидемии COVID-19, а ВОЗ – в содействии правительству КНР. Американские спецслужбы тогда же получили задание расследовать подробности вероятного сговора между Китаем и ВОЗ. Если бы ВОЗ не молчала и выполняла свою работу, заявил президент США, она бы "спасла тысячи жизней и помогла избежать мирового экономического кризиса".

Китай довольно оперативно, но не особенно убедительно отреагировал устами постоянного представителя страны в отделении ООН. Китайский постпред в Женеве Чэнь Сюй, не упоминая Трампа, назвал обвинения "смешными и абсурдными", а возникший резонанс – "определенной шумихой". По мнению китайского представителя, обвинения в сокрытии сведений о пандемии коронавируса не вызваны объективной тревогой за здоровье человечества, а являются политически мотивированными.

Из ВОЗ – в КОЗы

Описанное выше разворачивалось на фоне продолжающегося экономического противостояния США и Китая и регулярных сообщений об обострении отношений между двумя сверхдержавами. Поэтому заявления некоторых лидеров, выступивших в поддержку Трампа, также выглядят политически не совсем безупречными. Министр финансов Японии Таро Оса согласен с тем, что ВОЗ заняла в истории с коронавирусом прокитайскую позицию и предложил переименовать Всемирную организацию здравоохранения в Китайскую, то есть, из ВОЗ – в КОЗ.

Не упустил возможность покритиковать Пекин и Тайвань: власти страны заявили, что специалисты ВОЗ намеренно игнорировали первые сигналы о том, что вирус COVID-19 особо опасен. Отношения у острова с ВОЗ сложные. Страна не просто не является членом Всемирной организации здравоохранения: там делают вид, что никакого Тайваня вовсе не существует, выдерживая, таким образом, линию Китая.

С молчаливого согласия...

Что же осталось за бортом официальных пресс-релизов китайского минздрава и ВОЗ?

Первые данные о загадочной инфекции нового типа передал врач по имени Ли Вэньлян, который позже сам скончался от COVID-19. Согласно сообщениям, которые доктор Ли оставил в китайской сети WeChat, в декабре 2019 года в кварталах, прилегающих к рынку г. Ухань, было зафиксировано 7 случаев атипичной пневмонии. На следующий же день после публикации доктора Ли пригласили пообщаться китайские силовики, запретив распространять "неподтвержденную информацию". ВОЗ об этом инциденте было известно – но организация предпочла сделать вид, что ничего не происходит.

Промолчали эксперты и когда правительство КНР заявило, что вирус COVID не имеет способности передаваться от человека к человеку – и эта убежденность царила почти до конца января, когда стали регистрировать случаи заболевания за границами Китая.

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус 28 января встречался с лидером Компартии КНР Си Цзиньпином и просил о допуске группы международных экспертов в Ухань. Однако до середины февраля Пекин санкции не давал, таким образом изучение вируса серьезно затормозилось. Оппоненты ВОЗ уверены, что организация обязана была настойчиво требовать допуска специалистов, особенно с учетом опыта 20-летней давности, когда Китай пытался скрыть цифры по эпидемии атипичной пневмонии.

ВОЗ проявила упрямство не только в отношении ограничений на перемещение между странами. Организация очень долго продолжала утверждать, что ношение медицинских масок обязательно только для тех, кто уже заболел. Между тем, ряд исследований подтверждает, что бессимптомные носители легко распространяют вирус. А потому ношение даже обычных тканевых масок снижает риск.

Официальная позиция ВОЗ до сих пор состоит в том, что передача коронавируса по воздуху "возможна, но не подтверждена убедительными доказательствами". В связи с этим неделю назад 239 ученых из 32 стран мира составили письмо, в котором просят экспертов организации признать, что коронавирус не оседает на поверхностях, а "закрепившись" на мельчайших частицах передается по воздуху.

И наконец, с объявлением всеобщей тревоги ВОЗ, в уставе которой записана цель "достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья", по мнению критиков, тянула преступно долго. Вспышку коронавирусной инфекции официально объявили пандемией только 11 марта. Тогда как провинция Хубэй была закрыта на карантин намного раньше. Это – месяцы упущенного времени. Отсутствие четкой позиции и промедление оказались в прямом смысле слова подобны смерти. Если бы специалисты ВОЗ изначально правильно оценили опасность коронавируса, были бы спасены многие жизни.

Чем обернутся китайские тайны?

Правительства множества стран разрабатывали свои стратегии по борьбе с вирусом, опираясь на данные, переданные из Китая. Если данные были неточными, значит, неточны и построенные на их основе статистические модели. Плато, пики, даты выхода из карантина – все это необходимо пересчитывать.

Дональд, ты неправ!

7 июля Конгрессу США объявили, что, согласно решению президента Дональда Трампа, страна разрывает отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). О том же был официально уведомлен генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Решение о выходе США из ВОЗ вступит силу через год, 6 июля 2021 года. Это лишит организацию почти 500 миллионов долларов ежегодного взноса (20% бюджета ВОЗ).

Пострадают и сами американцы, об этом уже высказываются многие политические деятели. Так, например, сенатор от Нью-Джерси Боб Менендез считает, что решение выйти из ВОЗ в разгар пандемии "не защитит жизни и интересы американцев, это оставит их в болезни, а Америку – в одиночестве". Сенатор-демократ Патрик Лихи уверен, что отказать ВОЗ в финансировании – все равно что отобрать оружие у своего же союзника перед нападением врагов.

Об опасности выхода из ВОЗ предостерегает и Билл Гейтс. "Останавливать спонсирование ВОЗ во время кризиса здравоохранения очевидно опасно. Работа организации тормозит распространение COVID-19... Мир нуждается в ВОЗ как никогда", – говорит миллиардер, который сам является одним из крупнейших доноров организации и вкладывает миллионы в исследования новых вакцин и медикаментов.

Ричард Хортон, главный редактор авторитетного медицинского журнала Lancet, в своем комментарии для ВВС категоричен: "Нынешнее решение – это преступление против человечества. Каждый ученый, каждый работник сферы здравоохранения, каждый гражданин должен восстать против этого ужасного решения. ВОЗ – единственная международная организация, занимающаяся глобальной координацией усилий в сфере здравоохранения. И прекратить ее финансирование сейчас, в момент, когда солидарность нужна нам больше, чем когда бы то ни было, – это преступление".

Осудили решение Трампа Германия, Китай, Евросоюз, ООН. При этом большинство оппонентов американского президента уверяет, что Дональд Трамп, объявив крестовый поход против ВОЗ, просто пытается переключить внимание американцев со своих собственных просчетов на назначенного им виновника пандемии.

В ноябре 2020 года в США пройдут очередные выборы президента. Если во главе страны встанет Джон Байден, заявление Трампа, скорее всего, будет отозвано. Но пока что война из-за COVID только разгорается.

"Мир будет шокирован": как разгорается скандал вокруг ВОЗ

В пятницу, 10 июля, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения намерена создать специальную независимую группу экспертов для анализа и оценки своих действий в борьбе с пандемией COVID-19, а также мер, которые принимали правительства разных стран, чтобы остановить "корону".

А еще через день, 12 июля, на телеканале Fox News вышло в эфир интервью перебежчицы из Гонконга по имени Ли-Мэн Янь. Врач-вирусолог сделала громкое заявление: власти Китая давно знали о вирусе нового типа и о том, что он передается от человека к человеку. Но не спешили сообщать.

Ли-Мэн Янь рассказала, что, по поручению своего научного руководителя, профессора Лео Пуна из референтной лаборатории ВОЗ, занималась исследованием случаев атипичной пневмонии. Зная о направлении деятельности Ли-Мэн, ее знакомый, который работает в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний, сообщил ей о появлении странного вируса – и произошло это задолго до 31 декабря, когда ВОЗ и правительство КНР решили играть в открытую. Вирусолог также заявила, что о появлении вируса знал и другой ее профессор, Малик Пейрис. Однако оба руководителя референтной лаборатории ВОЗ предпочли проигнорировать тревожные сообщения.

ПРИВЕТ ОТ ГОНКОНГА. Сбежавший в США вирусолог Ли-Мэн Янь утверждает, что сотрудники ВОЗ в Китае скрывали информацию о передаче коронавируса от человека к человеку

Интервью Ли-Мэн Янь, которая прилетела в США в конце апреля, это бомба с тлеющим пока запалом. Китайское посольство в США заявляет, что понятия не имеет об этой женщине, а информация о вспышке COVID-19 передавалась во внешний мир максимально оперативно. ВОЗ утверждает, что ни Ли-Мэн Янь, ни профессора Пун и Пейрис никогда напрямую не сотрудничали с организацией. Ли-Мэн Янь уже сравнивают с Владимиром Родченковым, бывшим главой Антидопингового центра в Москве, также сбежавшим на Запад. Своими откровениями в 2016 году Родченков вызвал масштабный скандал, в результате которого российские спортсмены надолго лишились права принимать участие в Олимпиадах. Теперь такую же роль приписывают Ли-Мэн Янь – в первую очередь потому, что прибыла вирусолог не из "материкового" Китая, а из Гонгонга, у которого с КНР, мягко говоря, сложные отношения.

В унисон с интервью Ли-Мэн Янь прозвучало другое заявление, сделанное тоже 12 июля. Бывший советник президента США Стив Бэннон сообщил The Daily Mirror, что группа ученых, сбежавших из Китая, также сдалась американской разведке. Они работали в лаборатории Уханя и других институтах и готовы сообщить некую сенсационную информацию в "виновности Коммунистической партии Китая". А значит, следует ждать очередных новостей с передовой.