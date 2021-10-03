Да будет газ! Как и когда киевляне обзавелись газовыми плитами

Вплоть до послевоенных десятилетий жители Киева не знали, что такое централизованное газо­снабжение. Традиционным местом приготовления пищи была не газовая плита, как в сотнях тысяч нынешних квартир, а реальная чугунная плита, размещенная на кухнях над так называемой варистой печью.

Эту печь обычно топили дровами или углем, а на раскаленной плите стояли кастрюли и сковородки. Другие печи — огревательные — давали тепло в жилые комнаты. Были и более скромные устройства для тех же целей: керосиновые примусы, печи-буржуйки.

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Первые городские теплосети появились в Киеве еще в 1930-е годы. Что же касается газа, то жители города были бы рады перейти на газовые плиты и водогрейные колонки, уже вошедшие в обиход во многих заграничных городах, а также в Москве и Ленинграде (Санкт-Петербурге). Разумеется, гораздо удобнее получать топливо прямо в квартиру по трубам, не заботясь о запасах дров. Только источником газа для советских городов тогда еще служили не природные месторождения, а специальные газовые заводы, перерабатывавшие уголь, нефть, древесину.

Киевляне еще с 1872 года имели дело с светильным газом. Его производили заводы местного газового общества, основной задачей которого было освещение улиц Киева газовыми фонарями. Однако со временем эту функцию выполняли электрические фонари, в квартиры же светильный газ практически не поступал из-за недостаточных мер безопасности.

[ + – ] Первое включение газа в Киеве. "Київська правда", 1948 г.

Местная пресса 1930-х годов активно пропагандировала распространение газовых плит как одну из примет будущего социалистического быта. В Киеве готовились возродить газовый завод, разместив его на промышленной окраине — Теличке. Однако после присоединения к УССР земель Западной Украины решили ориентироваться на богатые газовые месторождения этого региона, разведанные с 1910-х годов.

Война помешала выполнению планов. Тем не менее вскоре после освобождения Киева от нацистов, когда центр города еще лежал в руинах, снова заговорили о газификации столицы Украины.

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Всегда ли удается прыгнуть выше головы

В 1946 году полным ходом началось сооружение магистрального газопровода Дашава — Киев. Трубы для голубого топлива протянулись из Львовской области более чем на 500 км. Сам Никита Хрущев, руководивший в то время Украинской ССР, держал это дело на строгом контроле. При малейших задержках привлекались ресурсы всей республики. К примеру, стоило строителям просигналить о нехватке материала, как полетела депеша к изготовителям в Жданов (Мариуполь): выпустить столько-то труб сверх плана! И задание было выполнено.

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Газопровод Дашава — Киев, рассчитанный на пропуск более чем 2 млрд куб. м газа в год, стал для того времени самым мощным в Европе. Под офис управления его эксплуатацией выделили бывшее помещение женской гимназии на улице Ленина, 6 (теперь ул. Богдана Хмельницкого). Старинный дом реконструировали, надстроив два этажа. Потом там находилось Киевское управление магистральных газопроводов, а в настоящее время это же здание служит штаб-квартирой компании "Нафтогаз України".

За те два года, пока тянули трубопровод, в Киеве тоже не сидели сложа руки. Более ста тысяч жителей привлекли к работам по подготовке уличной и дворовой сети. Они прорыли 71 км траншей. Крупные заводы — "Большевик", "Арсенал", "Ленинская кузница" — тоже приняли в этом заметное участие, надеясь на экономию от газификации производства.

[ + – ] Плакат "Дати Києву газ до 1 жовтня". 1948 г.

Завершить работы планировали к декабрю 1948 года, но в Киеве некоторое время муссировался клич: выполнить задание партии и товарища Сталина досрочно, принять дашавский газ уже к 1 октября! Однако взять такой рубеж наскоком не удалось, слишком многие составляющие нужно было задействовать. В итоге реальное подключение киевских пользователей к газовой сети стартовало 17 ноября. Первыми запылали газовые горелки в котельном цеху киевской ТЭЦ на нынешней Жилянской улице. Затем газ поступил на электростанции, хлебозаводы, ведущие машиностроительные предприятия.

Впрочем, уже первые годы промышленной эксплуатации газовых сетей показали, что не во всех случаях следует отказываться от прежних видов топлива. Кое-где стали пользоваться газом так, как если бы его ресурсы были бесконечными и неисчерпаемыми, а газомерами и лимитами расхода пренебрегали. В мае 1951 года украинскому правительству пришлось принять постановление об обратном переводе многих агрегатов с природного газа на уголь. Речь шла главным образом о паровых котлах и заводских печах. Более того, с того времени в Киеве новые промышленные потребители могли быть подключены к газовым сетям только с разрешения Совета Министров СССР.

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Какой киевский дом открыл газовую эпоху

Наиболее ощутимо газификация города сказалась в быту киевлян. Контрольно-распределительный пункт №1, куда газ поступал с главной распределительной станции, устроили в Шевченковском парке. Поэтому самыми первыми пользователями газа оказались жители прилегающих домов на улице Владимирской — прежде всего знаменитого дома Мороза на Владимирской, 61. Уже к 1 декабря насчитывалось 235 газифицированных квартир, до конца года их стало 19 тыс., а в конце 1950-го это число утроилось. Газовая плита стала для наших земляков такой же естественной частью благоустройства, как электрическая люстра, водопроводный кран и батарея парового отопления. Встречались плиты типа ПГ-2, ПГ-3 или ПГ-4 (соответственно на две, три или четыре конфорки). В зависимости от достатка семьи использовали расхожую советскую технику или более престижные импортные модели из соцстран.

[ + – ] Схема газового утюга. 1950-е гг. Фото: Архивное фото

Помимо кухни и ванной, газовые приборы предлагалось внедрять в других помещениях. Так, многие старые дома с печным отоплением пробовали снабдить газовыми горелками в тех же печах. Появились конструкции газовых холодильников, даже газовых утюгов. Однако большинство таких нововведений не прошло испытания временем или ограничилось баллонами со сжатым газом. Старинные дома один за другим проходили капитальный ремонт, после чего обзаводились обычной газовой сетью.

В 1950-е годы сложилась ситуация, которая сегодня кажется фантасти­ческой: Украина снабжала газом Россию!

Конечно, нельзя было исключать, что кто-нибудь по неумению допустит оплошность и станет виновником аварии, пожара или взрыва. Поэтому самым тщательным образом проводился "ликбез" для всех пользователей. К примеру, выпущенная в Киеве в 1958 году брошюра "Правила пользования газовыми приборами в квартирах" содержала добрых полсотни страниц. Все действия с плитами и колонками регламентировались до мелочей, чтобы не допустить какой-либо неосторожности. Брошюра содержала чертежи и схемы всех приборов, а также несколько назидательных плакатиков. Теперь такое издание могли бы изъять из обращения, поскольку на плакатах у домашних приборов изображали главным образом женщину — по нынешним понятиям, навязывали ей роль домохозяйки.

[ + – ] Образцы плакатов, приучающих к обращению с газовым оборудованием. Киев, 1958 г.

Чтобы горожанам легче было планировать свой бюджет, вспомогательные брошюры приводили нормы расхода газа в домашних приборах. К примеру, плита ПГ-4 при одновременной работе всех горелок потребляла 1,2 куб. м газа в час, советские водогрейные колонки — 2,4–2,7 куб. м, отопительная газовая печь — 1,5–2,5 куб. м. Стоимость 1 куб. м газа в 1950-е­ годы составляла 20 коп. "старыми деньгами" (после денежной реформы 1961 года эта сумма равнялась 2 коп.).

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Кто обучал киевлян пользоваться газовыми счетчиками

Всех пользователей снабжали автоматическими газовыми счетчиками. Их производство наладил специализированный завод в Ленинграде. Чтобы регулярно фиксировать данные о потребленном газе, городские управления газового хозяйства держали на службе специальных съемщиц (как правило, женщин), которые обходили газовые счетчики и снимали показания. Некоторым съемщицам платили сдельно, некоторых держали на фиксированной ставке 700–750 руб. в месяц "старыми деньгами".

[ + – ] Газовый счетчик. 1950-е гг.

Киевское УГХ культивировало приучение жильцов к самостоятельному снятию показаний счетчиков. Для этого были выделены особые "опытные участки", размеры которых по мере успешного продвижения новой практики расширялись. На очередном совещании в декабре 1958 года представитель 3-й конторы УГХ докладывал: "Под опытный участок в конторе №3 отведено 531 квартиру. Для ведения этого участка выделили самую грамотную съемщицу. Ее проинструктировали, и она обошла все эти квартиры, вручила абонентам книжки, объяснила и показала на примере, как нужно снимать показания. Несмотря на это, у нас было четыре абонента, которые отказались снимать показания, требовали решения горисполкома, которое обязывало проводить такие работы. Им было показано решение совещания УГХ, и только после этого они согласились снимать сами показания. Съемщица посетила эти квартиры два-четыре раза и каждый раз объясняла абонентам порядок расчета, и, несмотря на это, 30–35% абонентов неправильно выписывали показания".

[ + – ] Инструктаж киевлян по работе с газовыми приборами. Фото 1951 г. Фото: Архивное фото

Во 2-й конторе дела шли успешнее. Ее представитель сообщил: "Опытный участок 2-й конторы — 500 кв. м. Мы довольны съемкой показаний абонентами на ул. Энгельса [теперь Лютеранской]. Есть отдельные случаи, когда неправильно производят расчеты. В таких случаях съемщица дополнительно выходит на место для выяснения. Когда счетчики не работают, абоненты звонят в контору, и мы их меняем в первую очередь. Съемщица посещала квартиры не менее двух раз. Я считаю, что если съемщицу освободить от другой работы, то она может проконтролировать до 4 тыс. квартир". А представитель 1-й конторы, отставшей от других в продвижении передового опыта, жаловался на недобросовестную съемщицу: "Она затянула эту работу до сентября месяца, так как вначале она работала не только на опытном участке, но и бегала по другому участку, по которому получала сдельно".

Многие старые дома с печным отоплением пробовали снабдить газовыми горелками в тех же печах. Появились конструкции газовых холодильников, даже газовых утюгов.

Впрочем, полностью перевести жильцов на самообслуживание по квартирным счетчикам все равно было нереальным. Часть абонентов так и не освоила эту "премудрость". А те квартиры, в которых проживали персональные пенсионеры, считались привилегированными, и съемщицам приходилось всякий раз ходить туда самим.

[ + – ] "Правила пользования газовыми приборами в квартирах". Киев, 1958 г. Фото: Архивное фото

В то же время вследствие низких тарифов и сходного потребления газа жильцами различие абонплаты в разных квартирах оказывалось несущественным. По мере роста жилищного строительства и увеличения числа многоквартирных, много­этажных зданий сделалось нормой использование общедомовых счетчиков. И только в наши дни коммерциализация коммунального хозяйства вернула в обиход квартирные газовые счетчики.

Когда Украина снабжала газом Россию

После газификации Киева газопровод из Дашавы тянулся все дальше на восток. В 1950-е годы он добрался до самой Москвы. Так сложилась ситуация, которая сегодня кажется фантастической: Украина снабжала газом Россию!

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Нельзя сказать, что Москве в то время неоткуда было газифицироваться. Еще до войны там работал мощный завод искусственного газа; в 1946-м проложили газопровод Саратов — Москва от приволжских месторождений. Но союзное руководство посчитало, что из Украины качать газ выгоднее, хотя Киев не ближе к Москве, чем Саратов. Мало того, в 1950-е годы повели новый газопровод из Дашавы через Минск на Ленинград и республик Балтии…

[ + – ] Дом Мороза на ул. Владимирской, 61

Ясно, что такими темпами доступные запасы прикарпатского газа быстро опустошались. Впрочем, Украина обнаружила у себя еще один газовый "карман" — на Харьковщине и Полтавщине. Уже в 1960 году оттуда провели линию Шебелинка — Киев, а год спустя закончилось строительство газовой магистрали Шебелинка — Брянск. Так что вслед за дашавским в Россию пошел шебелинский газ.

Только в 1970-м столица СССР подключилась к газовой трубе из Туркменистана. И, наконец, в начале 1980-х Россия, Украина, а заодно и Европа стали потребителями необозримых газовых месторождений Западной Сибири. Как видим, современная ситуация сложилась всего-то лет 40 назад. Но кое-кому из "старших братьев" хочется помнить лишь эти последние десятилетия. А о том, что было раньше, им выгодно забыть.