Кроссоверы, спорткары и электромобили: ТОП-10 главных автомобильных новинок 2022 года

В 2022 году увидели мир новые BMW 7 Series, Honda CR-V и Toyota Prius. Cadillac презентовал флагманскую модель Celestiq, а Mazda — свой первый премиальный кроссовер CX-60.

Related video

Ежегодно автопроизводители презентуют десятки новых моделей. В 2022 году увидели мир машины самых разных классов – от бюджетных компактных авто до роскошных представительских моделей. Фокус выбрал самые важные новые авто года.

BMW 7 Series

[ + – ] BMW 7 Series Фото: BMW

Новое поколение премиального седана подросло в размерах и стало гораздо оригинальнее на вид. Главная изюминка в салоне — огромный выдвижной монитор для задних пассажиров. Топовый двигатель V12 отправили в отставку, но зато наряду с бензиновыми и гибридными версиями мощностью 272-571 л. с. впервые предложен электромобиль BMW i7.

Важно

Экстравагантный флагман: в Украине появился новый BMW 7 Series 2023 (фото)

Cadillac Celestiq

[ + – ] Cadillac Celestiq Фото: General Motors

Cadillac удивил роскошным электрокаром Celestiq. Модель стоимостью 300 000 долларов будет собираться вручную под заказ и станет "зеленой" альтернативой Bentley, Maybach и Rolls-Royce. В салоне Cadillac Celestiq установлены пять дисплеев и четыре отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. 600-сильная установка позволяет разогнаться до сотни за 3,8 с.

Ford Mustang

[ + – ] Ford Mustang Фото: Ford

Седьмое поколение самого популярного в мире электромобиля сохранило знакомый дизайн, но стало современнее. В салоне Ford Mustang 2023 появились большие дисплеи, а мощность двигателей увеличили. Теперь за относительно небольшие деньги можно получить 500-сильный V8.

Honda CR-V

[ + – ] Honda CR-V Фото: Honda

Один из самых массовых кроссоверов в мире пережил смену поколений. Новая Honda CR-V стала солиднее на вид и подросла в размерах, причем в некоторых странах ее предлагают и в семиместной версии. Комплектацию кроссовера расширили — теперь в базовой версии водительское кресло оснащено электроприводом. Поначалу на выбор предложены 190-сильный бензиновый и 204-сильный гибридный варианты, но позже должен появиться и электромобиль Honda CR-V.

Hyundai Ioniq 6

[ + – ] Hyundai Ioniq 6 Фото: Hyundai

Электрическую линейку Hyundai Ioniq расширил нестандартный спортивный седан. Автомобиль размером с Hyundai Sonata привлекает внимание элегантным обтекаемым дизайном с аркообразной крышей и большим задним спойлером. На выбор предложены модификации мощностью 218-325 л. с. с задним или полным приводом, а запас хода электрокара составляет до 610 км. За авто уже выстроились очереди.

Jeep Avenger

[ + – ] Jeep Avenger Фото: Stellantis

Первый электромобиль Jeep — компактный городской кроссовер длиной 4,1 м. У него знакомая мускулистая внешность и "начинка" от электрических Opel Astra и Peugeot 308. Jeep Avenger 2023 получил 156-сильный мотор и обладает запасом хода 400 км. Позже в линейке появится более мощная версия с полным приводом. Впрочем, даже переднеприводной вариант получил систему помощи на спуске и режимы для разных типов бездорожья.

Mazda CX-60

[ + – ] Mazda CX-60 Фото: Mazda

CX-60 — первенец в новом семействе кроссоверов Mazda. С этой моделью японская марка идет в премиум-сегмент, а это значит, что у нее богатое оснащение и дорогая внутренняя отделка. К тому же, в основе авто лежит абсолютно новая платформа с продольным расположением двигателя и задним либо полным приводом. На Mazda CX-60 дебютировали бензиновая и дизельные турбошестерки объемом 3,3 л, а также 328-сильная гибридная установка.

Mercedes-Benz EQS SUV

[ + – ] Mercedes-Benz EQS SUV Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz EQS SUV — самый дорогой электрокроссовер немецкой марки и аналог модели GLS. Элегантное обтекаемое авто предложено в исполнении на 5 и 7 мест. В салоне на всю переднюю панель растянут огромный дисплей, а кресла первого и второго ряда оснащены электроприводом. Среди опций есть сканер отпечатков пальцев. Электромобиль Mercedes доступен в версиях на 355 и 536 л. с., а его запас хода – до 600 км.

Важно

Новый компактный кроссовер Toyota рассекречен перед премьерой (фото)

Toyota Prius

[ + – ] Toyota Prius Фото: Toyota

Самый популярный в мире гибрид в пятом поколении стал еще оригинальнее на вид и отличается обтекаемым дизайном. Toyota Prius 2023 немного компактнее предшественника, но просторнее внутри. Среди опций появились солнечные панели на крыше. К тому же, Prius получил прибавку в мощности. Стандартный гибрид теперь доступен в версиях на 140 и 193 л. с., а подзаряжаемый — получил 223-сильную установку и может проехать 90 км на электротяге.

Volvo EX90

[ + – ] Volvo EX90 Фото: Volvo

Преемник Volvo XC90 стал электромобилем. Флагманский кроссовер Volvo выглядит знакомо, а в его салоне преобладает лаконичный скандинавский стиль. Это самая безопасная модель в истории шведской марки, а среди опций появилась новая система полуавтономного вождения. Электрокар Volvo EX90 дебютировал в топовой 500-сильной версии с запасом хода 600 км.

Ранее Фокус рассказывал о моделях, снятых с производства в 2022 году. Среди них — большие седаны, минивэны и суперкары.