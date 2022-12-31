Кросовери, спорткари та електромобілі: ТОП 10 головних автомобільних новинок 2022 року

У 2022 році побачили світ нові BMW 7 Series, Honda CR-V та Toyota Prius. Cadillac презентував флагманську модель Celestiq, а Mazda — свій перший преміальний кросовер CX-60.

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Щороку автовиробники презентують десятки нових моделей. У 2022 році побачили світ машини різних класів — від бюджетних компактних авто до розкішних представницьких моделей. Фокус вибрав найважливіші нові авто року.

BMW 7 Series

[ + – ] BMW 7 Series Фото: BMW

Нове покоління преміального седана підросло в розмірах і стало набагато оригінальнішим на вигляд. Головна особливість у салоні — величезний висувний монітор для задніх пасажирів. Топовий двигун V12 відправили у відставку, зате поряд з бензиновими та гібридними версіями потужністю 272-571 к. с. вперше запропоновано електромобіль BMW i7

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Cadillac Celestiq

[ + – ] Cadillac Celestiq Фото: General Motors

Cadillac здивував розкішним електрокаром Celestiq. Модель вартістю 300 000 доларів збиратиметься вручну на замовлення і стане "зеленою" альтернативою Bentley, Maybach і Rolls-Royce. У салоні Cadillac Celestiq встановлені п'ять дисплеїв та чотири окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем. 600-сильне встановлення дозволяє розігнатися до сотні за 3,8 с.

Ford Mustang

[ + – ] Ford Mustang Фото: Ford

Сьоме покоління найпопулярнішого у світі електромобіля зберегло знайомий дизайн, але стало сучаснішим. У салоні Ford Mustang 2023 з'явилися великі дисплеї, потужність двигунів збільшили. Тепер за відносно невеликі гроші можна отримати 500-сильний V8.

Honda CR-V

[ + – ] Honda CR-V Фото: Honda

Один із наймасовіших кросоверів у світі пережив зміну поколінь. Нова Honda CR-V стала соліднішою на вигляд і підросла в розмірах, причому в деяких країнах її пропонують і в семимісній версії. Комплектацію кросовера розширили — тепер у базовій версії крісло водія оснащене електроприводом. Спочатку на вибір запропоновані 190-сильний бензиновий та 204-сильний гібридний варіанти, але пізніше має з'явитися й електромобіль Honda CR-V.

Hyundai Ioniq 6

[ + – ] Hyundai Ioniq 6 Фото: Hyundai

Електричну лінійку Hyundai Ioniq розширив нестандартний спортивний автомобіль. Автомобіль розміром з Hyundai Sonata привертає увагу елегантним обтічним дизайном з аркоподібним дахом та великим заднім спойлером. На вибір запропоновано модифікації потужністю 218-325 к. с. із заднім чи повним приводом, а запас ходу електрокара становить до 610 км. За авто вже вишикувалися черги.

Jeep Avenger

[ + – ] Jeep Avenger Фото: Stellantis

Перший електромобіль Jeep — компактний міський кросовер довжиною 4,1 м. У нього знайома мускулиста зовнішність і "начинка" від електричних Opel Astra і Peugeot 308. Jeep Avenger 2023 отримав 156-сильний мотор і має запас ходу 400 км. Пізніше в лінійці з'явиться потужніша версія з повним приводом. Втім, навіть передньопривідний варіант отримав систему допомоги на спуску та режими для різних типів бездоріжжя.

Mazda CX-60

[ + – ] Mazda CX-60 Фото: Mazda

CX-60 — первісток у новому сімействі кросоверів Mazda. З цією моделлю японська марка йде в преміумсегмент, а це означає, що має багате оснащення і дороге внутрішнє оздоблення. До того ж в основі авто лежить абсолютно нова платформа з поздовжнім розташуванням двигуна та заднім або повним приводом. На Mazda CX-60 дебютували бензинова та дизельні турбошістки об'ємом 3,3 л, а також 328-сильна гібридна установка.

Mercedes-Benz EQS SUV

[ + – ] Mercedes-Benz EQS SUV Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Benz EQS SUV — найдорожчий електрокросовер німецької марки та аналог моделі GLS. Елегантне обтічне авто запропоновано у виконанні на 5 та 7 місць. У салоні на всю передню панель розтягнутий величезний дисплей, а крісла першого та другого ряду оснащені електроприводом. Серед опцій є сканер відбитків пальців. Електромобіль Mercedes доступний у версіях на 355 та 536 к. с., яке запас ходу — до 600 км.

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Toyota Prius

[ + – ] Toyota Prius Фото: Toyota

Найпопулярніший у світі гібрид у п'ятому поколінні став ще оригінальнішим на вигляд і відрізняється обтічним дизайном. Toyota Prius 2023 трохи компактніша за попередника, але просторіша всередині. Серед опцій з'явилися сонячні панелі на даху. До того ж Prius отримав збільшення у потужності. Стандартний гібрид тепер доступний у версіях на 140 та 193 к. с., а заряджена версія — отримала 223-сильну установку і може проїхати 90 км на електротязі.

Volvo EX90

[ + – ] Volvo EX90 Фото: Volvo

Наступник Volvo XC90 став електромобілем. Флагманський кросовер Volvo виглядає знайомо, а в його салоні переважає лаконічний скандинавський стиль. Це найбезпечніша модель в історії шведської марки, серед опцій з'явилася нова система напівавтономного водіння. Електрокар Volvo EX90 дебютував у топовій 500-сильній версії із запасом ходу 600 км.

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