Трейлер "Форсажа" и электрокары: лучшая автомобильная реклама Супербоула 2023 (видео)

Супербоул по-прежнему радует автолюбителей креативными и интересными рекламными роликами автомобилей. В этом году киноманов порадовали видео, посвященные двум фильмам.

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В США стартует Супербоул 2023 года по американскому футболу. В честь этого события множество автопроизводителей создает креативные рекламы своих новинок и популярных моделей. На сайте Motor1 рассказали о самых интересных коммерческих видео.

Реклама во время Супербоула обходится невероятно дорого. Только за 30-секундный ролик придется заплатить более 7 миллионов долларов. Поэтому автопроизводители выкладываются на полную при создании рекламы.

Лучшие рекламы Супербоула 2023 года

General Motors и Netflix:

В этом году не обошлось без запоминающихся рекламных роликов. Например, General Motors совместно с Netflix выпустили ролик, в котором рассказаны преимущества электромобилей в рамках популярных сериалов студии.

В видео главную роль сыграл комедийный актер Уилл Феррелл. Он за рулем электрического пикапа GMC Sierra EV проехал мимо ходячих мертвецов, а затем переместился в локации сериала "Игра в кальмара", где также фигурировал электрокроссовер Chevrolet Blazer EV.

Позже актер побывал во вселенной сериала "Бриджертоны", где был показан роскошный электромобиль Cadillac Lyriq. После этого действия разворачиваются в рамках проекта "Очень странные дела", где электрический пикап Chevrolet Silverado EV также принимает активное участие.

Kia Telluride:

Сюжет ролика повествует об отдыхе простой американской семьи. При заселении в отель родители понимают, что оставили дома любимую соску своего ребенка. Целеустремленный отец решил любой ценой вернуть пустышку. В этом ему поможет большой кроссовер Kia Telluride.

Во время своей важной миссии отец привлекает внимание всей страны. Ролик получился дерзким, но зрелищным и забавным.

Jeep 4xe:

В этом году Jeep решили пойти немного другим путем. Компания опубликовала короткий ролик, в котором даже нет упоминания Супербоула.

В ролике показана пара, которая пытается найти идеальное место для парковки. Вскоре они понимают, что электрические внедорожники Jeep можно парковать где угодно.

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Автопроизводитель активно продвигает свои электрические модели. В ближайшем будущем Jeep планирует перейти на производство исключительно электрокаров.

Еще один рекламный ролик Jeep выполнен в виде музыкального клипа. Он носит название "Электрический буги".

В этом видео фигурируют электрические внедорожники компании, а также животные. Так компания подчеркивает, что их модели на электротяге "более дружелюбны" к природе.

Ram и "преждевременная электрификация"

Ram представили рекламный ролик, рассчитанный на мужчин, которые сомневаются в переходе на электромобили. Минутное видео рассказывает о преимуществах электрических авто на примере нового пикапа Ram 1500 Rev.

В ролике ведущий делится краткими сведениями о модели и развеивает некоторые мифы об электрокарах. Все действие приправлено тонким юмором.

Первый трейлер фильма "Форсаж 10":

Одним из самых громких событий среди рекламных роликов Супербоул 2023 года стало появление первого трейлера десятой части популярной гоночной кинофраншизы "Форсаж".

В новом видео, в отличие от тизера, рассказаны некоторые детали сюжета. Теперь известно то, что главные герои столкнуться с новым злодеем в исполнении Джейсона Момоа, который собирается отомстить семье Торетто.

Фильм будет наполнен драйвовыми погонями и захватывающим экшеном. Выход ленты запланирован на май 2023 года.

Новый трейлер фильма "Трансформеры: Восстание зверей"

Новый фильм кинофраншизы "Трансформеры" также стал частью Супербоула. В коротком ролике показаны новые герои, а также классический Porsche 911 Carrera RS 3.8.

Известно, что Porsche стали одним из спонсоров новой ленты. Другие их автомобили также появятся в фильме.

Ранее Фокус писал, что на автошоу в Чикаго дебютировал новый Chevrolet TrailBlazer.