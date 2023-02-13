Трейлер "Форсажу" та електрокари: найкраща автомобільна реклама Супербоула 2023 (відео)

Супербоул, як і раніше, радує автолюбителів креативними та цікавими рекламними роликами автомобілів. Цього року кіноманів порадували відео, присвяченими двом фільмам.

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У США стартує Супербоул 2023 року з американського футболу. На честь цієї події безліч автовиробників створює креативні реклами своїх новинок та популярних моделей. На сайті Motor1 розповіли про найцікавіші комерційні відео.

Реклама під час Супербоула коштує неймовірно дорого. Лише за 30-секундний ролик доведеться заплатити понад 7 мільйонів доларів. Тому автовиробники викладаються на повну під час створення реклами.

Найкращі реклами Супербоула 2023 року

General Motors та Netflix:

Цього року не обійшлося без рекламних роликів, що запам'ятовуються. Наприклад, General Motors спільно з Netflix випустили ролик, у якому розказано переваги електромобілів у межах популярних серіалів студії.

У відео головну роль відіграв комедійний актор Вілл Феррелл. Він за кермом електричного пікапа GMC Sierra EV проїхав повз ходячих мерців, а потім перемістився в локації серіалу "Гра в кальмара", де також фігурував електрокросовер Chevrolet Blazer EV.

Пізніше актор побував у всесвіті серіалу "Бріджертони", де показано розкішний електромобіль Cadillac Lyriq. Після цього дії розгортаються у межах проєкту "Дивні дива", де електричний пікап Chevrolet Silverado EV також бере активну участь.

Kia Telluride:

Сюжет ролика оповідає про відпочинок простої американської родини. При заселенні в готель батьки розуміють, що залишили вдома улюблену пипку своєї дитини. Цілеспрямований батько вирішив будь-що повернути її. У цьому йому допоможе великий кросовер Kia Telluride.

Під час своєї важливої місії тато привертає увагу всієї країни. Ролик вийшов зухвалим, але видовищним та кумедним.

Jeep 4xe:

Цього року Jeep вирішили піти трохи іншим шляхом. Компанія опублікувала короткий ролик, у якому навіть немає згадки про Супербоула.

У ролику показана пара, яка намагається знайти ідеальне місце для паркування. Незабаром вони розуміють, що електричні позашляховики Jeep можна паркувати будь-де.

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Автовиробник активно просуває свої електричні моделі. Найближчим часом Jeep планує перейти на виробництво лише електрокарів.

Ще один рекламний ролик Jeep виконано у вигляді музичного кліпу. Він зветься "Електричний бугі".

У цьому відео фігурують електричні позашляховики компанії та тварини. Так компанія наголошує, що їхні моделі на електротязі "дружелюбніші" до природи.

Ram та "передчасна електрифікація"

Рам представили рекламний ролик, розрахований на чоловіків, які сумніваються у переході на електромобілі. Хвилинне відео розповідає про переваги електричних авто на прикладі нового пікапа Ram 1500 Rev.

У ролику ведучий ділиться короткими відомостями про модель та розвіює деякі міфи про електрокари. Вся дія приправлена тонким гумором.

Перший трейлер фільму "Форсаж 10":

Однією з найгучніших подій серед рекламних роликів Супербоул 2023 стала поява першого трейлера десятої частини популярної гоночної кінофраншизи "Форсаж".

У новому відео, на відміну від тизера, розказано деякі деталі сюжету. Тепер відомо те, що головні герої зіткнуться з новим лиходієм у виконанні Джейсона Момоа, який збирається помститися родині Торетто.

Фільм буде наповнений драйвовими погонами та захопливим екшеном. Вихід стрічки заплановано на травень 2023 року.

Новий трейлер фільму "Трансформери: Повстання звірів"

Новий фільм кінофраншизи "Трансформери" також став частиною Супербоула. У короткому ролику показані нові герої, а також класичний Porsche 911 Carrera RS 3.8.

Відомо, що Porsche стали одним зі спонсорів нової стрічки. Інші їхні автомобілі також з'являться у фільмі.

Раніше Фокус писав, що на автошоу в Чикаго дебютував новий Chevrolet Trail Blazer.