Обновленный дизайн и богатое оснащение: представлен новый Lexus IS 2024 (фото)

Lexus IS 2024 модельного года получил несколько косметических изменений и расширенный список оснащения. Топовая версия седана оснащена 475-сильным двигателем.

Related video

В США в продажу поступил обновленный седан Lexus IS 2024 модельного года. Новинка получила измененный дизайн и расширенный список оснащения. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Lexus IS третьего поколения выпускается с 2013 году. Седан получил очередное обновление с некоторыми визуальными улучшениями.

Базовая версия Lexus IS 300 теперь доступна в комплектации F Sport Design. Она включает 19-дюймовые колесные диски и новый кузовной обвес.

Комплектация F Sport Design изменяет внешность седана Фото: Lexus

Lexus IS 300 доступен с 2,0-литровым турбированным двигателем или 3,5-литровым атмосферным мотором V6 мощностью 260 л.с. и 236 Нм крутящего момента. Первая силовая установка предлагает задний привода, а вторая — полный.

Lexus IS 350 оснащен 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 315 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Топовая версия доступна с пакетом Blackout, который отличается 19-дюймовыми колесными дисками BBS и черными боковыми зеркалами заднего вида.

Lexus IS 500 оснащен 475-сильным двигателем Фото: Lexus

Под капотом Lexus IS 500 установлен 5,0-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 475 л.с. и 395 Нм крутящего момента. Версия F Sport Performance Premium теперь доступна с пакетом Special Appearance Package. Стоимость Lexus IS 2024 составляет от 41 235 долларов за вариант IS 300 и от 60 20 долларов за IS 500.

Важно

Популярные кроссоверы Toyota и Lexus получили эксклюзивный заводской тюнинг (фото)

Новинка поступит в продажу в США уже до конца года. Позже обновленная модель станет доступна и в других странах.

Ранее Фокус сообщал, что новый флагманский кроссовер Lexus TX 2024 поступил в продажу.