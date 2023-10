Оновлений дизайн і багате оснащення: представлений новий Lexus IS 2024 (фото)

Lexus IS 2024 модельного року отримав кілька косметичних змін і розширений список оснащення. Топова версія седана оснащена 475-сильним двигуном.

У США в продаж надійшов оновлений седан Lexus IS 2024 модельного року. Новинка отримала змінений дизайн і розширений список оснащення. Про це розповіли на сайті Motor1.

Lexus IS третього покоління випускається з 2013 року. Седан отримав чергове оновлення з деякими візуальними поліпшеннями.

Базова версія Lexus IS 300 тепер доступна в комплектації F Sport Design. Вона включає 19-дюймові колісні диски і новий кузовний обвіс.

Комплектація F Sport Design змінює зовнішність седана Фото: Lexus

Lexus IS 300 доступний із 2,0-літровим турбованим двигуном або 3,5-літровим атмосферним мотором V6 потужністю 260 к.с. і 236 Нм крутного моменту. Перша силова установка пропонує задній привід, а друга — повний.

Lexus IS 350 оснащений 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 315 к.с. і 280 Нм крутного моменту. Топова версія доступна з пакетом Blackout, який вирізняється 19-дюймовими колісними дисками BBS і чорними бічними дзеркалами заднього виду.

Lexus IS 500 оснащений 475-сильним двигуном Фото: Lexus

Під капотом Lexus IS 500 встановлено 5,0-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 475 к.с. і 395 Нм крутного моменту. Версія F Sport Performance Premium тепер доступна з пакетом Special Appearance Package. Вартість Lexus IS 2024 становить від 41 235 доларів за варіант IS 300 і від 60 20 доларів за IS 500.

Новинка надійде в продаж у США вже до кінця року. Пізніше оновлена модель стане доступна і в інших країнах.

