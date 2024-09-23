Кроссовер Nissan Leaf и дешевый Land Cruiser: какие внедорожники покажут в 2025 году (фото)
В 2025 году презентуют немало интересных моделей повышенной проходимости. Среди них — рамные внедорожники, электрические кроссоверы и просторные семейные авто.
Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей на рынке. Каждый год в этом сегменте появляются десятки новых моделей и следующий год в этом плане не станет исключением. Сайт Motor1 выбрал самые ожидаемые новые кроссоверы 2025 года.
BMW Neue Klasse — $70 000
BMW запускает электрическую линейку Neue Klasse и одной из первых ее моделей станет кроссовер размером с Х5. Его граненый дизайн будет выдержан в духе концепта BMW Vision Neue Klasse X, а платформу позаимствуют у моделей i5 и i7.
Cadillac Optiq — $54 390
Optiq — самый дешевый электромобиль Cadillac. 4,8-метровый кроссовер с рубленым дизайном имеет богатое оснащение. Модель предложат в версиях с передним или полным приводом мощностью от 204 до 305 л. с., а ее запас хода достигнет 600 км.
Ford Expedition — $58 000
Полноразмерный внедорожник Ford Expedition сменит поколение вслед за роскошным собратом Lincoln Navigator. Его дизайн выполнят в духе пикапа Ford F-150, а в салоне установят широкий дисплей. Авто сохранит 3,5-литровый V6 твин-турбо 3,5-литровый V6.Важно
Genesis GV90 — $100 000
Премиум-бренд Hyundai готовит большой семейный электрокроссовер. Он станет серийной версией концепта Neolun, показанного весной на автошоу в Нью-Йорке. Genesis GV90 построят на новой платформе eM и предложат с двумя или тремя рядами кресел.
Hyundai Palisade — 38 000 долларов
Hyundai готовит второе поколение флагманского кроссовера Palisade. Большая семейная модель существенно изменится внешне и получит новые моторы — 3,5-литровый бензиновый V6 твин-турбо и 2,5-литровую гибридную установку.
Jeep Recon — $60 000
Jeep Recon станет электрической альтернативой Wrangler. Внедорожник будет иметь похожий брутальный дизайн и даже сохранит съемную крышу. Платформу для электрокара позаимствуют у электрокроссовера Jeep Wagoneer S.
Маленький "Гелендваген" — $65 000
Mercedes-Benz готовит компактный электрокроссовер в стилистике "Гелендвагена". Угловатое авто будет оснащаться 800-вольтными электрическими установками, а его запас хода превысит 480 км.
Nissan Leaf — 40 000 долларов
Новый Nissan Leaf третьего поколения кардинально изменится и станет кроссовером. Электрокар будет отличаться обтекаемым дизайном, а платформу позаимствуют у Nissan Ariya.
Rivian R1X — $100 000
Электрические пикап и внедорожник Rivian R1 получат экстремальные версии для бездорожья. Им увеличат клиренс, установят новые бамперы и внедорожные шины. Электрокары будут комплектоваться топовой силовой установкой с четырьмя моторами.Важно
Скаут — 45 000 долларов
Известный американский бренд Scout возродят стараниями Volkswagen, причем теперь он будет выпускать исключительно электромобили. Сначала презентуют внедорожник и пикап, которые будут производиться в США.
Tesla Model Y — 50 000 долларов
Электрокроссовер Tesla Model Y пройдет обновление вслед за родственным седаном Model 3. Ему также освежат внешность, улучшат салон и доработают ходовую, а топовый вариант Performance станет мощнее.
Toyota Land Cruiser FJ — $33 000
Новый Toyota Land Cruiser FJ - компактный рамный внедорожник на платформе пикапа Hilux Champ. Недорогая модель будет отличаться дизайном в ретростиле и будет доступна в бензиновой, дизельной и гибридной версиях.
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