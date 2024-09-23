Кроссовер Nissan Leaf и дешевый Land Cruiser: какие внедорожники покажут в 2025 году (фото)

В 2025 году презентуют немало интересных моделей повышенной проходимости. Среди них — рамные внедорожники, электрические кроссоверы и просторные семейные авто.

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Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей на рынке. Каждый год в этом сегменте появляются десятки новых моделей и следующий год в этом плане не станет исключением. Сайт Motor1 выбрал самые ожидаемые новые кроссоверы 2025 года.

BMW Neue Klasse — $70 000

BMW Neue Klasse Фото: Motor1.com

BMW запускает электрическую линейку Neue Klasse и одной из первых ее моделей станет кроссовер размером с Х5. Его граненый дизайн будет выдержан в духе концепта BMW Vision Neue Klasse X, а платформу позаимствуют у моделей i5 и i7.

Cadillac Optiq — $54 390

Cadillac Optiq Фото: General Motors

Optiq — самый дешевый электромобиль Cadillac. 4,8-метровый кроссовер с рубленым дизайном имеет богатое оснащение. Модель предложат в версиях с передним или полным приводом мощностью от 204 до 305 л. с., а ее запас хода достигнет 600 км.

Ford Expedition — $58 000

Ford Expedition Фото: Motor1.com

Полноразмерный внедорожник Ford Expedition сменит поколение вслед за роскошным собратом Lincoln Navigator. Его дизайн выполнят в духе пикапа Ford F-150, а в салоне установят широкий дисплей. Авто сохранит 3,5-литровый V6 твин-турбо 3,5-литровый V6.

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Genesis GV90 — $100 000

Genesis Neolun Фото: Genesis

Премиум-бренд Hyundai готовит большой семейный электрокроссовер. Он станет серийной версией концепта Neolun, показанного весной на автошоу в Нью-Йорке. Genesis GV90 построят на новой платформе eM и предложат с двумя или тремя рядами кресел.

Hyundai Palisade — 38 000 долларов

Hyundai Palisade Фото: carscoops.com

Hyundai готовит второе поколение флагманского кроссовера Palisade. Большая семейная модель существенно изменится внешне и получит новые моторы — 3,5-литровый бензиновый V6 твин-турбо и 2,5-литровую гибридную установку.

Jeep Recon — $60 000

Jeep Recon

Jeep Recon станет электрической альтернативой Wrangler. Внедорожник будет иметь похожий брутальный дизайн и даже сохранит съемную крышу. Платформу для электрокара позаимствуют у электрокроссовера Jeep Wagoneer S.

Маленький "Гелендваген" — $65 000

Электрокроссовер Mercedes будет напоминать "Гелендваген" Фото: Motor1.com

Mercedes-Benz готовит компактный электрокроссовер в стилистике "Гелендвагена". Угловатое авто будет оснащаться 800-вольтными электрическими установками, а его запас хода превысит 480 км.

Nissan Leaf — 40 000 долларов

Новый Nissan Leaf станет кроссовером Фото: Nissan

Новый Nissan Leaf третьего поколения кардинально изменится и станет кроссовером. Электрокар будет отличаться обтекаемым дизайном, а платформу позаимствуют у Nissan Ariya.

Rivian R1X — $100 000

Rivian R1X Фото: Motor1.com

Электрические пикап и внедорожник Rivian R1 получат экстремальные версии для бездорожья. Им увеличат клиренс, установят новые бамперы и внедорожные шины. Электрокары будут комплектоваться топовой силовой установкой с четырьмя моторами.

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Скаут — 45 000 долларов

Пикап и внедорожник Scout Фото: autoevolution.com

Известный американский бренд Scout возродят стараниями Volkswagen, причем теперь он будет выпускать исключительно электромобили. Сначала презентуют внедорожник и пикап, которые будут производиться в США.

Tesla Model Y — 50 000 долларов

Tesla Model Y пройдет обновление Фото: Motor1.com

Электрокроссовер Tesla Model Y пройдет обновление вслед за родственным седаном Model 3. Ему также освежат внешность, улучшат салон и доработают ходовую, а топовый вариант Performance станет мощнее.

Toyota Land Cruiser FJ — $33 000

Toyota Land Cruiser FJ Фото: BestCarWeb

Новый Toyota Land Cruiser FJ - компактный рамный внедорожник на платформе пикапа Hilux Champ. Недорогая модель будет отличаться дизайном в ретростиле и будет доступна в бензиновой, дизельной и гибридной версиях.

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