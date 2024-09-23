Кросовер Nissan Leaf і дешевий Land Cruiser: які позашляховики покажуть у 2025 році (фото)

У 2025 році презентують немало цікавих моделей підвищеної прохідності. Серед них — рамні позашляховики, електричні кросовери та просторі сімейні авто.

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Кросовери – найпопулярніший клас автомобілів на ринку. Щороку в цьому сегменті з’являються десятки нових моделей і наступний рік у цьому плані не стане виключенням. Сайт Motor1 обрав найочікуваніші нові кросовери 2025 року.

BMW Neue Klasse – $70 000

BMW Neue Klasse Фото: Motor1.com

BMW запускає електричну лінійку Neue Klasse і однією з перших її моделей стане кросовер розміром із Х5. Його гранчастий дизайн буде витримано в дусі концепта BMW Vision Neue Klasse X, а платформу запозичать у моделей i5 та i7.

Cadillac Optiq – $54 390

Cadillac Optiq Фото: General Motors

Optiq – найдешевший електромобіль Cadillac. 4,8-метровий кросовер із рубаним дизайном має багате оснащення. Модель запропонують у версіях з переднім або повним приводом потужністю від 204 до 305 к. с., а її запас ходу сягне 600 км.

Ford Expedition — $58 000

Ford Expedition Фото: Motor1.com

Повнорозмірний позашляховик Ford Expedition змінить покоління услід за розкішним побратимом Lincoln Navigator. Його дизайн виконають у дусі пікапа Ford F-150, а в салоні встановлять широкий дисплей. Авто збереже 3,5-літровий V6 твін-турбо.

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Genesis GV90 — $100 000

Genesis Neolun Фото: Genesis

Преміум-бренд Hyundai готує великий сімейний електрокросовер. Він стане серійною версією концепта Neolun, показаного навесні на автошоу в Нью-Йорку. Genesis GV90 збудують на новій платформі eM і запропонують із двома або трьома рядами крісел.

Hyundai Palisade — $38 000

Hyundai Palisade Фото: carscoops.com

Hyundai готує друге покоління флагманського кросовера Palisade. Велика сімейна модель суттєво зміниться зовні та отримає нові мотори – 3,5-літровий бензиновий V6 твін-турбо та 2,5-літрову гібридну установку.

Jeep Recon — $60 000

Jeep Recon

Jeep Recon стане електричною альтернативою Wrangler. Позашляховик матиме схожий брутальний дизайн та навіть збереже знімний дах. Платформу для електрокара запозичать в електрокросовера Jeep Wagoneer S.

Маленький "Гелендваген" — $65 000

Електрокросовер Mercedes нагадуватиме "Гелендваген" Фото: Motor1.com

Mercedes-Benz готує компактний електрокросовер у стилістиці "Гелендвагена". Кутасте авто оснащатимуть 800-вольтними електричними установками, а його запас ходу перевищить 480 км.

Nissan Leaf — $40 000

Новий Nissan Leaf стане кросовером Фото: Nissan

Новий Nissan Leaf третього покоління кардинально зміниться і стане кросовером. Електрокар вирізнятиметься обтічним дизайном, а платформу запозичать у Nissan Ariya.

Rivian R1X — $100 000

Rivian R1X Фото: Motor1.com

Електричні пікап та позашляховик Rivian R1 отримають екстремальні версії для бездоріжжя. Їм збільшать кліренс, встановлять нові бампери та позашляхові шини. Електрокари комплектуватимуть топовою силовою установкою з чотирма моторами.

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Scout — $45 000

Пікап та позашляховик Scout Фото: autoevolution.com

Відомий американський бренд Scout відродять стараннями Volkswagen, причому тепер він випускатиме виключно електромобілі. Спочатку презентують позашляховик та пікап, які виготовлятимуть у США.

Tesla Model Y — $50 000

Tesla Model Y пройде оновлення Фото: Motor1.com

Електрокросовер Tesla Model Y пройде оновлення услід за спорідненим седаном Model 3. Йому також освіжать зовнішність, покращать салон та доопрацюють ходову, а топовий варіант Performance стане потужнішим.

Toyota Land Cruiser FJ — $33 000

Toyota Land Cruiser FJ Фото: BestCarWeb

Новий Toyota Land Cruiser FJ – компактний рамний позашляховик на платформі пікапа Hilux Champ. Недорога модель вирізнятиметься дизайном у ретростилі та буде доступна в бензиновій, дизельній та гібридній версіях.

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