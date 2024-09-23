Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Кросовер Nissan Leaf і дешевий Land Cruiser: які позашляховики покажуть у 2025 році (фото)

кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи
Фото: Motor1.com | У 2025 році очікується чимало цікавих позашляхових моделей

У 2025 році презентують немало цікавих моделей підвищеної прохідності. Серед них — рамні позашляховики, електричні кросовери та просторі сімейні авто.

Related video

Кросовери – найпопулярніший клас автомобілів на ринку. Щороку в цьому сегменті з’являються десятки нових моделей і наступний рік у цьому плані не стане виключенням. Сайт Motor1 обрав найочікуваніші нові кросовери 2025 року.

BMW Neue Klasse – $70 000

BMW Neue Klasse, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
BMW Neue Klasse
Фото: Motor1.com

BMW запускає електричну лінійку Neue Klasse і однією з перших її моделей стане кросовер розміром із Х5. Його гранчастий дизайн буде витримано в дусі концепта BMW Vision Neue Klasse X, а платформу запозичать у моделей i5 та i7.

Cadillac Optiq – $54 390

Cadillac Optiq, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
Cadillac Optiq
Фото: General Motors

Optiq – найдешевший електромобіль Cadillac. 4,8-метровий кросовер із рубаним дизайном має багате оснащення. Модель запропонують у версіях з переднім або повним приводом потужністю від 204 до 305 к. с., а її запас ходу сягне 600 км.

Ford Expedition — $58 000

Ford Expedition, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
Ford Expedition
Фото: Motor1.com

Повнорозмірний позашляховик Ford Expedition змінить покоління услід за розкішним побратимом Lincoln Navigator. Його дизайн виконають у дусі пікапа Ford F-150, а в салоні встановлять широкий дисплей. Авто збереже 3,5-літровий V6 твін-турбо.

Важливо
На український ринок вийшов найменший і найдешевший кросовер Ford (фото)
На український ринок вийшов найменший і найдешевший кросовер Ford (фото)

Genesis GV90 — $100 000

Genesis Neolun, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
Genesis Neolun
Фото: Genesis

Преміум-бренд Hyundai готує великий сімейний електрокросовер. Він стане серійною версією концепта Neolun, показаного навесні на автошоу в Нью-Йорку. Genesis GV90 збудують на новій платформі eM і запропонують із двома або трьома рядами крісел.

Hyundai Palisade — $38 000

Hyundai Palisade, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
Hyundai Palisade
Фото: carscoops.com

Hyundai готує друге покоління флагманського кросовера Palisade. Велика сімейна модель суттєво зміниться зовні та отримає нові мотори – 3,5-літровий бензиновий V6 твін-турбо та 2,5-літрову гібридну установку.

Jeep Recon — $60 000

Jeep Recon, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
Jeep Recon

Jeep Recon стане електричною альтернативою Wrangler. Позашляховик матиме схожий брутальний дизайн та навіть збереже знімний дах. Платформу для електрокара запозичать в електрокросовера Jeep Wagoneer S.

Маленький "Гелендваген" — $65 000

Mercedes G baby, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
Електрокросовер Mercedes нагадуватиме "Гелендваген"
Фото: Motor1.com

Mercedes-Benz готує компактний електрокросовер у стилістиці "Гелендвагена". Кутасте авто оснащатимуть 800-вольтними електричними установками, а його запас ходу перевищить 480 км.

Nissan Leaf — $40 000

Новий Nissan Leaf, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
Новий Nissan Leaf стане кросовером
Фото: Nissan

Новий Nissan Leaf третього покоління кардинально зміниться і стане кросовером. Електрокар вирізнятиметься обтічним дизайном, а платформу запозичать у Nissan Ariya.

Rivian R1X — $100 000

Rivian R1X, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
Rivian R1X
Фото: Motor1.com

Електричні пікап та позашляховик Rivian R1 отримають екстремальні версії для бездоріжжя. Їм збільшать кліренс, встановлять нові бампери та позашляхові шини. Електрокари комплектуватимуть топовою силовою установкою з чотирма моторами.

Важливо
В Україну приїхав потужний американський електропозашляховик із запасом ходу 640 км (фото)
В Україну приїхав потужний американський електропозашляховик із запасом ходу 640 км (фото)

Scout — $45 000

volkswagen scout, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
Пікап та позашляховик Scout
Фото: autoevolution.com

Відомий американський бренд Scout відродять стараннями Volkswagen, причому тепер він випускатиме виключно електромобілі. Спочатку презентують позашляховик та пікап, які виготовлятимуть у США.

Tesla Model Y — $50 000

Tesla Model Y, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
Tesla Model Y пройде оновлення
Фото: Motor1.com

Електрокросовер Tesla Model Y пройде оновлення услід за спорідненим седаном Model 3. Йому також освіжать зовнішність, покращать салон та доопрацюють ходову, а топовий варіант Performance стане потужнішим.

Toyota Land Cruiser FJ — $33 000

Toyota Land Cruiser FJ, кросовери 2025 року, кращі кросовери, нові кросовеи Fullscreen
Toyota Land Cruiser FJ
Фото: BestCarWeb

Новий Toyota Land Cruiser FJ – компактний рамний позашляховик на платформі пікапа Hilux Champ. Недорога модель вирізнятиметься дизайном у ретростилі та буде доступна в бензиновій, дизельній та гібридній версіях.

Раніше Фокус розповідав про кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000.

Також ми писали про новий компактний кросовер Volkswagen Taos.