С помощью Volkswagen: Ford может возродить знаменитую недорогую модель (фото)

Ford Fiesta имеет шансы вернуться на рынок. Возродить компактный хэтчбек планируют в новом формате — как электрокар.

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Об этом сообщает британское издание Auto Express.

Новый Ford Fiesta могут создать в партнерстве с Volkswagen. Два концерна активизировали сотрудничество в последние годы.

Электромобиль Ford Fiesta могут создать на базе Volkswagen ID.2 Фото: Volkswagen

В частности, новый Volkswagen Amarok создан на базе Ford Ranger, а VW Transporter стал собратом Ford Transit. Вместе с тем, электрические кроссоверы Ford Explorer и Capri используют платформу Volkswagen MEB.

Член совета директоров Volkswagen Мартин Сандер, ранее возглавлявший европейское подразделение Ford, назвал такое партнерство очень успешным и не исключил новые совместные проекты в будущем.

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Одним из таких проектов и может быть новый Ford Fiesta, который станет электрокаром. Его могут построить на платформе MEB Entry, которую будут использовать доступные электромобили Volkswagen ID.1 и ID.2.

Именно более крупный четырехметровый электромобиль Volkswagen ID.2 может стать основой для возрожденного Ford Fiesta. В этом случае запас хода хэтчбека достигнет 450 км.

Больше деталей о новых электромобилях Ford планируют обнародовать до конца первого полугодия на презентации обновленной стратегии автопроизводителя.

Напомним, что Ford Fiesta выпускали с 1976 по 2023 годы. Всего изготовили более 22 миллионов авто семи поколений.

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