Із допомогою Volkswagen: Ford може відродити знамениту недорогу модель (фото)

Ford Fiesta має шанси повернутися на ринок. Відродити компактний хетчбек планують у новому форматі – як електрокар.

Related video

Про це повідомляє британське видання Auto Express.

Новий Ford Fiesta можуть створити у партнерстві з Volkswagen. Два концерни активізували співробітництво в останні роки.

Електромобіль Ford Fiesta можуть створити на базі Volkswagen ID.2 Фото: Volkswagen

Зокрема, новий Volkswagen Amarok створено на базі Ford Ranger, а VW Transporter став побратимом Ford Transit. Разом із тим, електричні кросовери Ford Explorer та Capri використовують платформу Volkswagen MEB.

Член ради директорів Volkswagen Мартін Сандер, який раніше очолював європейський підрозділ Ford, назвав таке партнерство дуже успішним і не виключив нові спільні проєкти в майбутньому.

Важливо

Новий Ford Mondeo 2026 вперше помітили на дорогах (фото)

Одним із таких проєктів і може бути новий Ford Fiesta, який стане електрокаром. Його можуть збудувати на платформі MEB Entry, яку використовуватимуть доступні електромобілі Volkswagen ID.1 та ID.2.

Саме більший чотириметровий електромобіль Volkswagen ID.2 може стати основою для відродженого Ford Fiesta. У цьому випадку запас ходу хетчбека сягне 450 км.

Більше деталей про нові електромобілі Ford планують оприлюднити до кінця першого півріччя на презентації оновленої стратегії автовиробника.

Нагадаємо, що Ford Fiesta випускали з 1976 по 2023 роки. Усього виготовили понад 22 мільйони авто семи поколінь.

Раніше Фокус розповідав про недорогий заряджений кросовер Volkswagen.

Також ми писали, що у виробництво повернули класичний Land Rover Defender.