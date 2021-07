Безумие Канн-2021: Мюррей-журналист, Иван Дорн в трипе о гриппе и мюзикл от Леоса Каракса

В этом году, вероятно не без влияния COVID-19, в Каннах немало фильмов сюрреалистического характера, где сложно отличить галлюцинацию от реальности.

"Французский вестник". Фестиваль в Каннах и американская журналистика

Безусловно, одна из самых ожидаемых картин фестиваля "Французский вестник" американского режиссера Уэса Андерсона – этого волшебника, поставившего тонкие трагикомедии "Гранд-отель "Будапешт" и "Королевство полной Луны". Все его ленты – непередаваемая смесь эстетизма (фотографы изучают фильмы Андерсона, где всегда в кадре только три основных цвета), драматизма и юмора абсурда.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] "Французский вестник" Уэса Андерсона — одна из самых ожидаемых картин Каннского кинофестиваля Фото: Скриншот

Сюжет крутится вокруг жизни парижского отделения американской газеты "Либерти. Канзас ивнинг сан". Она освещает студенческую революцию 1968 года, арт-авангард и всегда на передовой актуальных событий.

По одной из гипотез на эту ленту Андерсона вдохновила любовь к легендарному изданию The New Yorker и многие сцены придуманы на основе их статей. А Мюррей играет персонажа, списанного с Гарольда Росса – редактора и основателя The New Yorker.

[ + – ] THE FRENCH DISPATCH Official Trailer (2020), Wes Anderson Movie

Думаю, одна из художественных задач Уэса – показать, как работает система, некая вселенная прессы, наподобие той, что выстроил режиссер в фильме "Гранд-отель "Будапешт" – только на примере бытия крупной гостиницы. А здесь мы увидим значимые исторические события сквозь газетную призму.

Добавим, что помимо Мюррея фильм буквально нашпигован актерами первой величины: Фрэнсис МакДорманд, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Оуэн Уилсон, Кристоф Вальц.

Важно

В чем блистали звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Разбор образов от стилиста

"Аннетт". Мистический мюзикл с Марийон Котийяр

Канны в этом году открылись сюрреалистическим мюзиклом "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях, они сыграли супругов: оперную певицу и стендап-комика. Их жизнь переворачивается с ног на голову после рождения первенца – дочери Аннетт.

[ + – ] Сюрреалистический мюзикл "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса Фото: Скриншот

[ + – ] ANNETTE Trailer International (2021) Adam Driver, Marion Cotillard

Добавим, что участники популярной американской поп-рок-группы 1970-х Sparks Рон Мэйл и Рассел не только написали музыку к картине, но и приняли участие в создании сценария.

Иван Дорн и трипы Петровых в гриппе

Украинский фанк-певец Иван Дорн снялся в картине известного российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Лента рассказывает о нескольких днях жизни автослесаря Петрова и его семьи в начале 2000-х в Екатеринбурге накануне Нового года. Это экранизация романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

[ + – ] Экранизация нашумевшего романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" Фото: Скриншот

Идет речь об обычной семье: Петров-старший работает автослесарем, Нурлыниса Петрова – библиотекарем, а их сын уже живет отдельно. Но когда вся семья заболевает гриппом, в их жизни стирается грань между реальностью и галлюцинацией.

[ + – ] "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова — тизер-трейлер

Судя по ролику , в ленте немало эротики, чернухи и своеобразного юмора Серебренникова такого, например как в фильме "Изображая жертву" (2006), где герой играл роли жертв на следственных экспериментах.

В ленте помимо нашего поп-певца заняты такие известные актрисы как Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в популярной в Украине военной драме "Незламна".

"Искушение". Пол Верховен в монастыре

Американо-голландский режиссер Пол Верховен, массовую известность которому принес эротический триллер "Основной инстинкт", покажет провокационный фильм "Искушение" – это лесбийская история любви, которая происходит в итальянском монастыре XVII века.

[ + – ] Benedetta – Official Trailer

Героиня фильма – сестра Бенедетта Карлини, которая попала в монастырь 9-летнем возрасте. Когда ей исполнилось 23 года, сестра Бенедетта начала испытывать религиозные и эротические видения. Монахине удалось стать настоятельницей монастыря, но впоследствии ее отправили в тюрьму.

[ + – ] Пол Верховен для зрителей Каннского фестиваля приготовил искушение и испытание Фото: Скриншот

"Тихий омут" Мэтта Деймона. Псевдожанровое кино

Американский актер Мэтт Деймон снялся в триллере "Тихий омут" в типичной (вроде бы!) для себя роли – вызволителя. Отчаянный герой Деймона – некий американец из Оклахомы, который приезжает в Марсель, чтобы навестить свою дочь, попавшую в тюрьму за убийство. Девушка не теряет надежды на пересмотр дела и хочет выйти из тюрьмы раньше, но полиция отказывается браться за повторное расследование. И вот главный персонаж берется за дело…

Это был бы очень предсказуемый вариант. Но оскароносный режиссер Том МакКарти показывает американского супергероя в чужой стране, где все его "боевые" ценности и убеждения выглядят карикатурно. В обертке триллера получилось весьма ироничное кино, колеблющееся между сатирой и социальной драмой.

[ + – ] STILLWATER Official Trailer (2021) Matt Damon

Украина в Каннах: "Ольга" и "Бабий Яр. Контекст"

Непосредственно с Украиной в Каннах-2021 связано две картины, в которых гораздо меньше экспериментов с реальностью, но хватает социальной остроты.

Первая – это швейцарская лента "Ольга", рассказывающая о событиях Евромайдана через судьбу украинской гимнастки. Она вынуждена уехать из Украины в семью своего отца, который живет в Швейцарии. В то время как ее матери, украинской политической журналистке, освещающей Евромайдан, власти угрожают расправой. В фильме использованы документальные кадры тех событий.

Важно

Топ-10 фильмов независимой Украины

В роли гимнастки снялась Анастасия Будяшкина – это реальная украинская спортсменка. Она родом из Луганска, с 2014 года живет в Киеве с родителями. "Ольга" — полнометражный дебют швейцарского режиссера Эли Граппа.

Вторая лента – документальная — от известного украино-немецкого режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". Фильм произведен нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (Украина).

Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к расстрелу 34 тысяч евреев в оккупированном нацистами Киеве 29–30 сентября 1941 года.

[ + – ] БАБИЙ ЯР. КОНТЕКСТ. R/14 ПРОФЕССОР АРТОБОЛЕВСКИЙ

[ + – ] БАБИЙ ЯР. КОНТЕКСТ. R/17 КАЗНЬ ОСУЖДЕННЫХ НА КИЕВСКОМ ПРОЦЕССЕ

Режиссер мастерски выстраивает шокирующее кинополотно из кадров хроники, где горящие дома и горы трупов. Как сказал о фильме сам Лозница автору этих строк: "Хочу, чтобы зрители прочувствовали весь ужас того, что происходило в 1941-м в Бабьем Яру".