Божевілля Канн-2021: Мюррей-журналіст, Іван Дорн у тріпі про грип і мюзикл від Леоса Каракса

У цьому році, ймовірно, не без впливу COVID-19 у Каннах чимало фільмів сюрреалістичного характеру, де складно відрізнити галюцинацію від реальності.

"Французький вісник". Фестиваль у Каннах та американська журналістика

Безумовно, одна з найбільш очікуваних картин фестивалю "Французький вісник" американського режисера Веса Андерсона — цього чарівника, який поставив тонкі трагікомедії "Гранд-готель "Будапешт" і "Королівство повного Місяця". Усі його стрічки — непередавана суміш естетизму (фотографи вивчають фільми Андерсона, де завжди в кадрі тільки три основні кольори), драматизму і гумору абсурду.

[ + – ] "Французький вісник" Веса Андерсона — одна з найбільш очікуваних картин Каннського кінофестивалю Фото: Скриншот

Сюжет крутиться навколо життя паризького відділення американської газети "Ліберті. Канзас івнінг сан". Вона висвітлює студентську революцію 1968, арт-авангард і завжди на передовій актуальних подій.

За однією з гіпотез, на цю стрічку Андерсона надихнула любов до легендарного видання The New Yorker і багато сцен придумані на основі їхніх статей. А Мюррей грає персонажа, списаного з Гарольда Росса — редактора і засновника The New Yorker.

[ + – ] THE FRENCH DISPATCH Official Trailer (2020), Wes Anderson Movie

Думаю, одне з художніх завдань Веса — показати, як працює система, якийсь всесвіт преси, на зразок того, що збудував режисер у фільмі "Гранд-готель "Будапешт" — тільки на прикладі буття великого готелю. А тут ми побачимо значні історичні події крізь газетну призму.

Додамо, що, крім Мюррея, фільм буквально нашпигований акторами першої величини: Френсіс МакДорманд, Тільда Суїнтон, Едвард Нортон, Оуен Вілсон, Крістоф Вальц.

"Аннетт". Містичний мюзикл з Маріон Котіяр

Канни в цьому році відкрилися сюрреалістичним мюзиклом "Аннетт" французького режисера Леоса Каракса з Маріон Котіяр і Адамом Драйвером у головних ролях, вони зіграли подружжя: оперну співачку і стендап-коміка. Їхнє життя перевертається з ніг на голову після народження первістка — доньки Аннетт.

[ + – ] Сюрреалістичний мюзикл "Аннетт" французького режисера Леоса Каракса Фото: Скриншот

[ + – ] ANNETTE Trailer International (2021) Adam Driver, Marion Cotillard

Додамо, що учасники популярної американської поп-рок-групи 1970-х Sparks Рон Мейл і Рассел не тільки написали музику до картини, а й взяли участь у створенні сценарію.

Іван Дорн і тріп Петрових у грипі

Український фанк-співак Іван Дорн знявся в картині відомого російського режисера Кирила Серебреннікова "Петрові в грипі". Стрічка розповідає про кілька днів життя автослюсаря Петрова та його сім'ї на початку 2000-х у Єкатеринбурзі напередодні Нового року. Це екранізація роману Олексія Сальнікова "Петрові в грипі і навколо нього".

[ + – ] Екранізація відомого роману Олексія Сальнікова "Петрові в грипі і навколо нього" Фото: Скриншот

Йдеться про звичайну сім'ю: Петров-старший працює автослюсарем, Нурлиніса Петрова — бібліотекарем, а їхній син уже живе окремо. Але коли вся сім'я хворіє на грип, у їхньому житті стирається грань між реальністю і галюцинацією.

[ + – ] "Петрові в грипі" Кирила Серебреннікова — тизер-трейлер

Судячи з ролика, у стрічці чимало еротики, чорнухи і своєрідного гумору Серебреннікова такого, наприклад як у фільмі "Зображуючи жертву" (2006), де герой грав ролі жертв на слідчих експериментах.

У стрічці, крім нашого поп-співака, залучені такі відомі актриси як Чулпан Хаматова і Юлія Пересільд, яка зіграла головну роль у популярній в Україні військовій драмі "Незламна".

"Спокуса". Пол Верховен у монастирі

Американо-голландський режисер Пол Верховен, масову популярність якому приніс еротичний трилер "Основний інстинкт", покаже провокаційний фільм "Спокуса" — це лесбійська історія любові, яка відбувається в італійському монастирі XVII століття.

[ + – ] Benedetta — Official Trailer

Героїня фільму — сестра Бенедетто Карліні, яка потрапила до монастиря в 9-річному віці. Коли їй виповнилося 23 роки, сестра Бенедетто почала відчувати релігійні й еротичні бачення. Черниці вдалося стати настоятелькою монастиря, але згодом її відправили до в'язниці.

[ + – ] Пол Верховен для глядачів Каннського фестивалю приготував спокусу і випробування Фото: Скриншот

"Тихий омут" Метта Деймона. Псевдожанрове кіно

Американський актор Метт Деймон знявся в трилері "Тихий омут" у типовій (начебто!) для себе ролі — визволителя. Відчайдушний герой Деймона — якийсь американець з Оклахоми, який приїжджає до Марселя, щоб відвідати свою доньку, яка потрапила у в'язницю за вбивство. Дівчина не втрачає надії на перегляд справи і хоче вийти з в'язниці раніше, але поліція відмовляється братися за повторне розслідування. І ось головний персонаж береться за справу...

Це був би дуже передбачуваний варіант. Але оскароносний режисер Том Маккарті показує американського супергероя в чужій країні, де всі його "бойові" цінності і переконання виглядають карикатурно. В обгортці трилера вийшло досить іронічне кіно, нестійке між сатирою і соціальною драмою.

[ + – ] STILLWATER Official Trailer (2021) Matt Damon

Україна в Каннах: "Ольга" і "Бабин Яр. Контекст"

Безпосередньо з Україною в Каннах-2021 пов'язані дві картини, у яких набагато менше експериментів з реальністю, але вистачає соціальної гостроти.

Перша — це швейцарська стрічка "Ольга", що розповідає про події Євромайдану через долю української гімнастки. Вона змушена виїхати з України в сім'ю свого батька, який живе в Швейцарії. У той час як її матері, українській політичній журналістці, яка висвітлює Євромайдан, влада погрожує розправою. У фільмі використані документальні кадри тих подій.

У ролі гімнастки знялася Анастасія Будяшкіна — це реальна українська спортсменка. Вона родом з Луганська, з 2014 року живе в Києві з батьками. "Ольга" — повнометражний дебют швейцарського режисера Елі Граппа.

Друга стрічка — документальна — від відомого україно-німецького режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст". Фільм зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (Україна).

Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до розстрілу 34 тисяч євреїв в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року.

[ + – ] БАБИН ЯР. КОНТЕКСТ. R/14 ПРОФЕСОР Артоболевський

[ + – ] БАБИН ЯР. КОНТЕКСТ. R/17 СТРАТА ЗАСУДЖЕНИХ НА КИЇВСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Режисер майстерно вибудовує приголомшливе кінополотно з кадрів хроніки, де будинки у вогні і гори трупів. Як сказав про фільм сам Лозниця автору цих рядків: "Хочу, щоб глядачі відчули весь жах того, що відбувалося в 1941-му в Бабиному Яру".