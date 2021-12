"Мой юный принц". Почему первый фильм на ЛГБТ-тематику вызвал скандал в украинском обществе

Готова ли Украина к появлению ЛГБТ-тематики в отечественном кино?

Победителем 17-го конкурса Госкино Украины стал проект режиссера Хачатура Василяна и продюсера Алексея Гладушевского "Мой юный принц". На съемку фильма, который должен выйти на экраны в мае 2022 года, выделили бюджетное финансирование — 20 млн грн. В сюжете присутствует гомосексуальная любовная линия — роман, завязавшийся между двумя юношами.

Судя по постерам к еще не снятому кино, его создатели придают большое значение эротической составляющей картины. Они намерены исследовать сферу человеческих чувств, в том числе феномен поклонения чему-то. Так что в фильме задействованы еще и религиозные мотивы. Постеры стилизованы под известные произведения Микеланджело Буонарроти "Оплакивание Христа" и "Сотворение Адама".

Обнародование информации о том, что "Мой юный принц" снимут на бюджетные деньги, произвело эффект разорвавшейся бомбы. В социальных сетях появилось множество негативных комментариев. Авторов фильма обвинили в пропаганде однополых отношений и оскорблении чувств верующих.

Гнев

За возмущенными комментариями и постами последовали официальные обращения к руководству Госкино, президенту и правительству. Первыми отозвались Всеукраинский совет церквей и общественное движение "Любовь против гомосексуализма". Офис Владимира Зеленского получил заявление о недопустимости госфинансирования фильма "Мой юный принц", подписанное 60 народными депутатами. Член парламентской фракции "Слуги народа" Александр Качура особенно негодовал по поводу постера, где в центре кадра находится христианское распятие. Потом появилось обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, подписанное 120 депутатами разных фракций, с требованием отменить выделение денег.

Никто не становится гомосексуалом от того, что посмотрел фильм, особенно если это кино с возрастным ограничением, недоступное в раннем детстве психотерапевт Анна Бычкова

[ + – ] Оскорбились. Аллюзии на религиозные сюжеты и использование в постерах христианских символов обидели некоторых депутатов и общественников Фото: Real Pictures

Авторы обращений акцентируют внимание на нормах Закона "О защите общественной морали". Они утверждают, что создатели фильма пропагандируют святотатство, и настаивают на том, что объединение религиозных и эротических мотивов оскорбляет чувства верующих. Между тем правозащитники не считают такую реакцию адекватной.

"Политики частенько забывают, что в Украине церковь все-таки отделена от государства", — говорит Александра Голуб, глава общественной организации "Лига защиты прав женщин". Она подчеркивает, что ни одна религия не может подменять собой законодательство или считаться обязательной, а Конституция гарантирует свободу высказывания и распространяется на всех: верующих, атеистов, гетеросексуалов и представителей ­ЛГБТ-сообщества.

"Нардепам может не нравиться кино, но они не должны принимать решение за других зрителей, — настаивает Голуб. — Депутаты утверждают, что фильм попирает "традиционные" ценности, но я не уверена, что каждый подписавшийся сможет объяснить, в чем именно эти ценности заключаются, тем более аргументировать, чем этот фильм вредит, к примеру, институту материнства или отцовства".

Важно

По мнению Александры Голуб, раз уж украинских парламентариев так волнуют чувства верующих, им бы следовало больше беспокоиться по поводу актов вандализма, вызванных ксенофобией и антисемитизмом.

Норма или отклонение

При подготовке статьи Фокус пообщался со многими подписантами обращений и попросил уточнить, что именно в кинопроекте "Мой юный принц" возмутило их больше всего, в каких моментах они видят осквернение религиозных святынь, упомянутое в каждом открытом письме, и чем, по их мнению, пропаганда однополых отношений отличается от простого изложения сюжета, в котором участвуют гомосексуалы. Почти все под разными предлогами отказались давать комментарии. Исключением оказался Георгий Мазурашу, депутат из фракции "Слуга народа".

"Фильм еще не снят, а уже вызвал возмущение абсолютного большинства нормальных граждан. Надеюсь, такое кино не только наше общество, но и мир в целом в будущем не увидит. Здравый смысл должен одержать верх, — комментирует нардеп Фокусу. — Я считаю недопустимой подобную пропаганду, в том числе посредством арт-проектов. Никогда не интересовался, кто какой ориентации, спокойно отношусь к тому, что небольшое количество людей имеют отклонения от традиционной ориентации, но негативно воспринимаю попытки пропагандировать такие вещи, подавать их как норму или нечто позитивное. Важно понимать, что однополые отношения — отклонение от традиционных семейных ценностей. Это проблема, к которой нужно относиться толерантно, а попытки ее пропагандировать только снижают уровень толерантности".

80% украинской молодежи ничего не имеют против гомосексуалов. Самый низкий уровень толерантности продемонстрировало старшее поколение — 60+

То, что гомосексуальность является неким отклонением, довольно долго считали аксиомой. В предыдущей редакции Международной классификации болезней ­(МКБ-9) влечение к представителям своего пола фигурировало как одна из сексуальных перверсий. Ее считали психическим заболеванием и даже пытались лечить. В СССР и некоторых других тоталитарных государствах проявление гомосексуальности считалось уголовным преступлением. Однако в нынешней МКБ-10 она описана как вариант нормы сексуального поведения, законодательные запреты на проявления физической любви к представителям своего пола сохранились лишь в нескольких мусульманских странах.

По словам психотерапевта Анны Бычковой, существует много видов гомосексуальности, которая может проявиться в разные периоды жизни. "Считается, что 20% мужчин являются латентными гомосексуалами, хотя сами они до поры могут об этом не знать, — говорит психотерапевт. — Но никто не становится гомосексуалом от того, что посмотрел фильм, особенно если это кино с возрастным ограничением, недоступное в раннем детстве, когда формируются шаблоны сексуального поведения. Так что разговоры о пропаганде вряд ли имеют смысл".

Толерантное поколение

Судя по описаниям проекта, Василян и Гладушевский собрались делать эстетское кино, не слишком рассчитывая на массовую аудиторию, и уж точно у них не было цели развязать общественную дискуссию о проблемах ЛГБТ. Однако волей-неволей они дали повод задуматься об отношении украинской публики к гомосексуальным любовным линиям в кино.

Важно понимать, что однополые отношения — отклонение от традиционных семейных ценностей народный депутат Георгий Мазурашу

В 2020 году украинский зритель вполне благосклонно принял киномюзикл Райана Мерфи "Выпускной" (The Prom) с Николь Кидман и Мэрил Стрип. По сюжету школьница Эмма Нолан печалится от того, что родительский комитет не позволяет ей пойти на выпускной со своей возлюбленной, об этом узнают бродвейские "звезды" и решают ей помочь.

В 2021-м рождественский ромком от Netflix "Компания на праздники" (Single all the way) тоже не вызвал нареканий, хотя его главный герой — гомосексуал, которому никак не удается наладить личную жизнь, поэтому его сердобольная мама устраивает ему свидание вслепую с "парнем мечты". Были в украинском прокате и другие фильмы с яркими гомосексуальными линиями. Разные сюжеты, жанры и страны-производители, но почти все подобные проекты, имевшие успех в Украине, объединяет одна общая черта: они адресованы преимущественно молодежи. Это не совпадение.

[ + – ] Показательная реакция. История с фильмом продемонстрировала, что в Украине много защитников "традиционных ценностей" Фото: Real Pictures

Судя по результатам социологического исследования группы "Рейтинг", приуроченного к 30-летию независимости Украины, украинцы в возрасте от 16 до 24 лет в целом толерантнее тех, кто старше. Более 60% представителей этой возрастной группы нейтрально относятся к ЛГБТ, около 20% — позитивно и 20% — негативно. Выходит, что 80% украинской молодежи ничего не имеет против гомосексуалов. Самый низкий уровень толерантности продемонстрировало старшее поколение (61+): 65% признались в негативном отношении к ЛГБТ. В целом (без разделения по возрасту) этот показатель составил 47% — слишком много, чтобы говорить о свободе выбора сексуальной ориентации, но слишком мало, чтобы назвать Украину гомофобной страной.

Громкая нелюбовь

Казалось бы, если больше половины населения (53%) относится к гомосексуалам нейтрально или позитивно, рассказ о них в кино, на ТВ, в книгах или на театральных подмостках не должен вызывать проблем. Но на практике они возникают почти всегда. Практически любое появление ЛГБТ-тематики в массовой культуре на украинской почве провоцирует волну возмущения.

В Украине гомофобы хоть и не составляют большинства, но ведут себя очень активно. Такая деятельная нелюбовь на первый взгляд может показаться странной. С чего бы кому-то уделять столь пристальное внимание чужой сексуальной жизни, пусть даже она не соответствует их собственным стандартам нормальности? Почему негатив, спровоцированный личным выбором посторонних людей, оказывается настолько мощным, что толкает на энергозатратные действия в эпоху кризиса мотивации, когда заставить человека что-то предпринять вообще непросто?

[ + – ] Сработали на продвижение. Жаркие споры в социальных сетях и массмедиа привлекут внимание к ленте зрителей, которые без шумихи, возможно, и не стали бы ее смотреть Фото: Getty Images

"Порой у мужчин негативное или даже агрессивное отношение к гомосексуалам бывает вызвано собственным подавленным влечением к другим мужчинам. К слову, кинематографический или литературный персонаж в подобной ситуации может вызывать больше негатива, чем реальный гей, живущий по соседству", — говорит Анна Бычкова.

По мнению директора общественной организации "Детектор Медиа" Галины Петренко, фильм "Мой юный принц", выйдя на экраны, действительно может вызвать критику и активное обсуждение, что вполне нормально для демократического общества, где люди придерживаются разных взглядов. Народные волнения и акции протеста по поводу этого кино если и возможны, то в случае, когда политики станут целенаправленно подогревать конфликт.

"Юридического понятия "пропаганда гомосексуализма" у нас не существует, — подчеркивает Петренко. — В СССР была статья УК "За мужеложество", в России в 2013 году ввели ответственность "за пропаганду гомосексуализма". Европейский суд по правам человека признал это нарушением права на свободу выражения мнения. Украинское общество развивается в противоположном демократическом векторе".

Важно

По мнению Галины Петренко, само появление такого фильма — хороший признак.

"Как когда-то в советском обществе, в современном украинском кино практически "нет секса", — говорит она. — Фильм об ЛГБТ в сочетании с тематикой религии — следующий эволюционный шаг молодого украинского кинематографа".

Страсти вокруг фильма еще кипят, к примеру, на этой неделе к требованиям отменить госфинансирование присоединились депутаты Одесского облсовета, и пока непонятно, удастся ли активистам вынудить Госкино прислушаться к ним. Сложно прогнозировать, получит ли в итоге "Мой юный принц" государственное финансирование. Готовность украинского зрителя к подобным картинам — тоже вопрос спорный. Однако как бы ни развивались события, шум, который поднялся вокруг этого проекта, может сработать на его продвижение. Даже если Госкино отзовет свои 20 млн, у продюсера Гладушевского есть все шансы найти инвестора или международную донорскую организацию, готовую поддержать резонансный проект. И хотя картина обещает быть скорее фестивальной, на массового зрителя не рассчитанной, жаркие споры в социальных сетях и массмедиа, возможно, привлекут внимание к ленте менеджмента популярных стриминговых платформ и, конечно, зрителей, которые без шумихи, возможно, и не стали бы ее смотреть.