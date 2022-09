Хиты осени. Элтон Джон спасает Бритни Спирс, Muse истерит, а Кендрик Ламар любит по-хулигански

Слушайте премьерные мировые хиты, которые гарантированно развеют осеннюю печаль

Осень – тревожный сезон, особенно на фоне войны и кризисов, которые терзают людей – и не только в Украине. Фокус выбрал новые хитовые композиции, стремительно набирающие популярность, которые принесут вам покой и радость в эти непростые времена.

Elton John & Britney Spears – Hold Me Closer

Для фанов – отрадная новость: Бритни Спирс выпустила новую песню после шестилетнего перерыва. Как известно у американской звезды из-за неудачного первого брака были проблемы с наркотиками и алкоголем – 13 лет Бритни полностью контролировал ее отец. Не только творчество Бритни, но личную жизнь (общение с двумя сыновьями) и финансы.

Недавно через суд певица сняла опеку и получила возможность снова распоряжаться своими деньгами. Она опять вышла замуж, а возвратиться на сцену не могла. Чтобы сдвинуть ее с мертвой точки Спирс помог своим треком – Элтон Джон, который в молодости имел те же проблемы. Поклонники певицы надеются, что сэр Элтон вернет ее на подмостки.

"Она пела фантастически! Все говорили, что вряд ли Бритни снова сможет петь, но она была великолепна, когда начинала, поэтому я не сомневался. И она это сделала, я был в восторге от ее работы", — заметил в ее поддержку Элтон Джон.

Критики отмечают, что новая вещь похожа на прошлогодний хит мэтра Cold Heart, который он исполнил вместе с Дуа Липой, но песня продолжает становиться все популярней: за 7 дней у нее 5, 6 млн просмотров. Бритни выводит с Элтоном: "Держи меня крепче, я видел, как танцует океан. Беги вдоль песка… У тебя сегодня был напряженный день, держи меня крепче….

Это диско-вещица гремит уже по всем украинским FM-станциям, исправно поднимая настроение слушателям.

Muse – Ghosts (How can i move on)

Легендарная британская рок-группа Muse, которая выступала в Киеве в 2016 году, пять дней назад выпустила свой девятый студийный альбом Will of the People. Название "Народная воля" относит нас к революционной концепции релиза. Но в бунте, к которому вроде бы призывают британцы – не находится пищи уму и сердцу –это видно по какой-то истерии, которая пронизывает многие композиции и в том, что на лицах во многих клипах – маски. Темные, зеркальные, разные. Отчасти это напоминает жестокий сериал "Игра в кальмара". Хорошее дело никто не будет делать, скрывая физиономию. То есть, призывая бунтовать британцы скорее добиваются обратного эффекта.

Шустрые критики уже успели позитивно оценить альбом англичан: по данным сайта-агрегатора Metacritic, Will of the People набрал 78 баллов из 100 на основании 11 рецензий.

Отметим, что, не смотря на общее высокое качество десяти треков, все они очень разные по стилю. Например, первая, сердитая, давшая название альбому – это почти "рычащий" хард-рок. А вот баллада Gosts (How Can I Move On), что значит "Пpизpaки" ("Kaк я мoгу двигaтьcя дaльшe") –исполнена только под фортепьяно и явно сделана под влиянием Queen.

Вокалист и лидер группы выводит здесь о любимой: "Я пoтepялcя в пуcтoтe c твoим пpизpaкoм и нaшими вocпoминaниями". Но в этой по-настоящему красивой песне есть надежда, что все-таки герой найдет свою подругу – не только в виде фантома.

За 7 дней клип набрал 385 тыс.просмотров.

Arctic Monkeys – There’d Better Be a Mirrorball

В этом году знаменитая британская рок-группа Arctic Monkeys отмечает свое двадцатилетие. Новый альбом "The Car" она выпустит 21 октября. В преддверии премьеры они презентовали клип на песню "There’d Better Be a Mirrorball", которая откроет релиз.

Медленный темп, оркестровая аранжировка говорит о том, что коллектив сегодня звучит менее рок-н-ролльно, тяготея к глубоким размышлениям, мелодичности и джазу. Не смотря на очень непростую структуру этой вещицы за 3 дня после премьеры ее посмотрело уже 3,3 млн.человек. В день – по миллиону. Сильно!

alyona alyona, Jerry Heil, Monika Liu – Dai Boh

alyona alyona и Jerry Heil выпустили первыми из современных украинских исполнительниц интернациональный альбом Dai Boh ("Дай Бог"). Удивительно, но после начала войны этот тандем (обе артистки после вторжения РФ в Украину эмигрировали в Германию) значительно творчески прибавил, выпустив несколько совместных хитов. А еще они вместе спели с разными европейскими артистами народные украинские песни. В новый мини-альбом вошли четыре трека исполнительниц: Viter viie ("Вітер віє" ) – с польским артистом Gedz, Zozulia ("Зозуля") – латвийцем Ginger Mane, KUPALA ("Купала") – с немецкой певицей ela (об этой композиции Фокус уже подробно писал, которая на сегодня набрала 4,9 млн. просмотров).

Новый трек Dai Boh ("Дай Бог") Jerry Heil и alyona alyona записали с литовской певицей Monika Liu, которая в этом году представляла свою страну на "Евровидении". Вещь получилась отлично. Рецепт тот же: народная песня, афробит, рэп. За неделю композиция набрала 380 тыс. просмотров.

Популярность дуэта alyona alyona и Jerry Heil продолжает набирать обороты в Европе.

Kendrick Lamar – We Cry Together(A Short Film)

Американский "король рэпа Западного побережья" Кендрик Ламар выпустил клип – точнее, мини-фильм – на песню We Cry Together, который за сутки набрал 840 тысяч просмотров.

Не смотря на обилие мата, композиция неплохо заходит, потому, что рэп здесь читается под виртуозное фортепьянное звучание, которое символизирует любовь, сочащуюся сквозь ругань. Актриса Тейлор Пейдж, исполняющая женскую партию, и сам Ламар темпераментно изображают ссору влюбленных, которая завершается…сексом.

Общий посыл:милые бранятся – только тешатся. Возможно не с таким обилием нецензурной лексики, но многие, думаем, вполне узнают себя в этой сценке.

