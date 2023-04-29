Громкие премьеры Канн-2023. Ди Каприо– агент ФБР, Депп – король Людовик, Тильда Суинтон – звездочет

В Каннах в этому году мы увидим массу звезд первой величины и работы огромного количества классиков мирового кино.

Related video

Для Канн закончился постковидный период. И здесь снова появилась масса именитых режиссеров и суперзвезд. Это отрада для киномана, который не слишком был в восторге от картин, вроде победителя Канн-2021 – боди-хоррора француженки Жюли Дюкорн "Титан", где девушка родила от автомобиля.

В 2022 году ситуация немного выровнялась: "Золотую пальмовую ветвь" увез швед Рубен Эстлунд за комедию "Треугольник печали" с Вуди Харелльсоном. В этом году Эстлунд — председатель жюри. Не вдаваясь в конкурсные коллизии, расскажем, что реально будет интересно посмотреть.

Вестерн-детектив "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе с де Ниро и Ди Каприо. Пятая часть "Индианы Джонса" с Фордом. "Жанна Дюбарри" с Деппом — Людовиком XV. "Город астероидов" Уэса Андерсона со Скарлетт Йоханссон, Тильдой Суинтон, Томом Хэнксом. Свои работы покажут классики мирового кино Аки Каурисмяки, Вим Вендрес, Педро Альмодовар и даже Такэси Китано. Просто праздник какой-то!

Фильм-открытие фестиваля – историческая драма "Жанна Дюбарри" француженки Майвенн с Джонни Деппом в роли Людовика XV. Это история страсти. Дюбарри играет сама же режиссер Майвенн (почему бы не воспользоваться служебным положением, если речь идет о таком харизматичном актере как Джонни Депп). Ее героиня идет напролом – прямо к сердцу короля. Эпизод с обменом взглядами между Людовиком XV и Дюбарри в ролике – интригует. Король, который процарствовал 58 лет, явно не промах.

Энциклопедия характеризует вид деятельности Дюбарри красноречиво: "Модистка, продавщица, авантюристка, проститутка, куртизанка, фаворитка короля". Не должно быть скучно с таким трудовым резюме.

В фильме занята легенда французского кино – 88-летний Пьер Ришар. В 2017 мне посчастливилось взять у него интервью. Ришар был остроумен, легок, мудр и любил пить вино своего производства. Надеюсь, все эти его солнечные качества в порядке и его присутствие украсит ленту.

Трейлер фильма "Жанна Дюбарри"

В Каннах состоится первый показ "Убийц цветочной луны" Мартина Скорсезе — это 200-миллионный детективный вестерн. Мало того, что бюджет космический, так Скорсезе взял в картину двух своих любимцев: раннего – Роберта Де Ниро и позднего – Леонардо Ди Каприо

История парадоксально-американская. События происходят в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж из городка Оклахома.

Кто самый угнетаемый народ в США? Индейцы. Что такое американская мечта? Разбогатеть. А теперь объединяем эти два элемента, что получится? Выселили индейцев в резервацию, а там бац — обнаружили нефть, и теперь вдруг эти самые обездоленные индейцы по щелчку пальца становятся миллионерами. О! Сюжетец!

Но кто-то из белых такого не смог выдержать и стал богачей из коренного населения отстреливать. Тут появляются на авансцене благородные следователи из ФБР (эта организация буквально только полтора десятка лет назад образовалась), которые должны изобличить убийц, тем самым восстановив реноме "бледнолицых".

Очень выигрышная для США фабула, но посмотрим на ее воплощение. Трейлера пока, к сожалению, нет.

Вперед – в прошлое

Уже много говорено-переговорено про ностальгическую комедию "Город астероидов" Уэса Андерсона с целым вагоном звезд первой величины: Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Билл Мюррей.

В сети уже появился первый трейлер "Города астероидов". Все в стиле Уэса Андерсона: комично, ярко, экспрессивно, симметрично. Авторы характеризуют фильм как "поэтическое размышление о смысле жизни".

Действие развернется в 1955 году в некоем городке, расположенном возле кратера, оставшегося после падения астероида три тысячи лет до н.э. Каждый год в этом месте проводится собрание юных астрономов, в котором участвуют ученики, их семьи, учителя, а также военные. Очередной такой слет резко прерывается мегасобытиями.

В трейлере мы видим овдовевшего героя Джейсона Шварцмана — он застрял в Астероид-Сити с тремя дочерьми и старшим сыном. Шварцман жалуется по телефону тестю (Том Хэнкс) и просит его забрать из этой дыры. Меж тем, у него завязываются отношения с известной актрисой (Скарлетт Йоханссон), пока его детки вместе с юными звездочетами изучают Солнечную систему.

В ролике намекается, что "странные события" — это визит пришельцев. Возможно, в 3000 году до н.э. это тоже были инопланетяне.

Все составляющие стиля Уэса Андерсона есть в ролике – три цвета в кадре (оранжевый, желтый, бирюзовый), взрослые непосредственны как дети, а дети серьезны как взрослые. Плюс комичные диалоги и забавные происшествия.

Надеюсь, фильм окажется чем-то средним между "Королевством полной луны", "Отелем "Будапешт" и "Семейкой Тененбаум". Саундтрек написал композитор Александр Деспла, тот самый, что создал шедевральные мелодии к "Отелю "Гранд Будапешт", за которые ему дали "Оскар".

Почему я сравнил фильм с "Королевством полной луны"? Вот что заметил о новой картине Уэса Андерсона занятый в ней актер Брайан Крэнстон ("Во все тяжкие"): "Мы жили в пятизвездочном испанском отеле, и каждый вечер был словно банкет. Все обменивались мыслями, смеялись, кто-то приносил гитару и начинали петь. Это так по-семейному. Будто попал в лагерь мечты".

С песнями и стилем у режиссера все ок, скоро выясним, как у него сложилось с внятной историей.

Трейлер фильма "Город астероидов"

В Каннах покажут и пятую часть саги о неутомимом археологе — "Индиана Джонс и Колесо судьбы" с Харрисоном Фордом. Впервые в режиссерском кресле не Стивен Спилберг, а известный фильмами о мутанте Россомахе-Логане из франшизы "Люди X" режиссер Джеймс Мэнголд. Ему достался просто фантастический бюджет в $295 млн. Чтобы фильм окупился (плюс расходы на рекламу), нужно собрать порядка $1 млрд. Риск!

По сюжету – на дворе 1969 год. В мире полным ходом идет космическая гонка. Пожилой археолог и авантюрист Индиана Джонс (действительно пожилой – Харрисону Форду 80 лет) обеспокоен тем, что правительство США вербует бывших нацистов, чтобы победить Советский Союз в борьбе за космос.

Крестная дочь Хелена сопровождает Индиану в его новом приключении. Тем временем Юрген Воллер, член НАСА и бывший нацист, участвовавший в программе высадки на Луну, не дремлет.

Судя по ролику, у несколько потрепанного Форда есть еще порох в пороховницах.

Множество отсылок к старым "Индианам", о которых Фокус подробно писал к 40-летнему юбилею франшизы. Индиана уже сражался с фашистами в первой и третьей части. Подерется теперь и в пятой.

Трейлер пятой части "Индианы Джонса"

В Каннах покажут сериал Сэма Левинсона ("Эйфория") "Идол" с певцом The Weeknd. Судя по ролику, что-то масштабно-развратное в духе недавнего "Вавилона" (2022) с Брэдом Питтом, которое заявлялось как "эпичное" полотно, но оно эпично пошло ко дну: с бюджетом $80 млн и сборами $60 млн.

Трейлер фильма "Идол"

Классик испанского кино Педро Альмодовар покажет короткометражку о любви двух ковбоев "Странная жизнь" с Педро Паскалем и Итаном Хоуком. Из ролика становится понятно, что фильм напоминает третью серию из недавнего сериала "Один из нас" (правда, в той серии Педро Паскаль "мимо проходил") – тоже про умиляющее-трогательные лирические отношения двух бородатых контрабандистов. Альмодовар предпочел ковбойский вариант.

Трейлер "Странной жизни"

От уборщика туалетов – до императора

Классик финского кино Аки Каурисмяки выступит с лирическим трагифарсом "Опавшие листья". Это история двух одиноких людей, пытающихся обрести в своей жизни единственную и последнюю любовь.

А немецкого выдающегося режиссера Вима Вендерса (про себя скажу, я всегда засыпал на "Небе над Берлином", но – классика) потянуло на Восток. Он покажет снятые в Японии "Идеальные дни" о чистильщике общественных туалетов, роль которого сыграл актер Кодзи Якусе.

Герой фильма, чистильщик туалетов Хираяма живет в Токио и, как ни странно, полностью доволен судьбой. Он любит музыку, много читает и фотографирует деревья. Однако череда внезапных встреч навсегда меняет его обычное, размеренное существование.

И напоследок нас попробует удивить японский классик Такэси Китано, который выступит с самурайской исторической драмой "Шея" (если помните роман Ильфа и Петрова "Золотой теленок", то Остап Бендер сценарий именно с таким названием продал кинофабрике), но с элементами комедии.

Это экранизация романа самого Китано. 76-летний автор называет эту вещь прощальной.

Действие фильма происходит в Японии в 1582 году. В центре сюжета — смерть первого объединителя страны полководца Оды Нобунаги: он сделал себе харакири, когда был окружен войсками предателя. Это произошло в Киото.

Героями фильма станут, помимо самого генерала Нобунаги, самурай Тоетоми Хидэеси и его остроумный слуга Сорори Синдзаэмон – видимо, в его уста Китано вложит какие-то шутки.

По сюжету фильма Синдзаэмон захватит подчиненного Нобунаге Араки Мурасигэ, которого обвинят в нелояльности господину.

Любопытно, что в начале карьеры Такеси выступал как жесткий комик, затем стал снимать кровавые самурайские боевики с собой в главной роли, а теперь, видимо, решил объединить эти ипостаси в итоговой картине.

Канны явно возвращаются к былым временам, когда они собирали звезд — больше, чем в ночном небе. Напомним, что Каннский фестиваль откроется 16 мая, а победителей назовут 27 мая.

Важно