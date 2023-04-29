Гучні прем'єри Кан-2023. Ді Капріо — агент ФБР, Депп — король Людовік, Тільда Свінтон — звіздар

У Каннах цьогоріч ми побачимо масу зірок першої величини та роботи величезної кількості класиків світового кіно.

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Для Канн закінчився постковідний період. І тут знову з'явилася маса іменитих режисерів та суперзірок. Це втіха для кіномана, який не надто був у захваті від картин, на зразок переможця Канн-2021 — боді-хорору француженки Жюлі Дюкорн "Титан", де дівчина народила від автомобіля.

У 2022 році ситуація трохи вирівнялася: "Золоту пальмову гілку" забрав швед Рубен Естлунд за комедію "Трикутник печалі" з Вуді Гарелльсоном. Цього року Естлунд – голова журі. Не вдаючись до конкурсних колізій, розповімо, що реально буде цікаво подивитися.

Вестерн-детектив "Вбивці квіткового місяця" Мартіна Скорсезе з де Ніро та Ді Капріо. П'ята частина "Індіани Джонса" із Фордом. "Жанна Дюбаррі" з Деппом — Людовіком XV. "Місто астероїдів" Веса Андерсона зі Скарлетт Йоганссон, Тільдою Свінтон, Томом Генксом. Свої роботи покажуть класики світового кіно Акі Каурісмякі, Вім Вендрес, Педро Альмодовар і навіть Такесі Кітано. Просто свято якесь!

Фільм-відкриття фестивалю – історична драма "Жанна Дюбаррі" француженки Майвен з Джонні Деппом у ролі Людовіка XV. Це історія пристрасті. Дюбаррі грає сама ж режисерка Майвенн (чому б не скористатися службовим становищем, якщо йдеться про такого харизматичного актора як Джонні Депп). Її героїня йде напролом — прямо до серця короля. Епізод з обміном поглядами між Людовіком XV та Дюбаррі у ролику – інтригує. Король, який процарював 58 років, вочевидь не промах.

Енциклопедія характеризує вид діяльності Дюбаррі промовисто: "Модистка, продавщиця, авантюристка, повія, куртизанка, фаворитка короля". Не має бути нудно з таким трудовим резюме.

У фільмі зайнята легенда французького кіно – 88-річний П'єр Рішар. У 2017 році мені пощастило взяти у нього інтерв'ю. Рішар був дотепний, легкий, мудрий і любив пити вино свого виробництва. Сподіваюся, всі ці його сонячні якості гаразд і його присутність прикрасить стрічку.

Трейлери фильму "Жанна Дюбаррі"

У Каннах відбудеться перший показ "Вбивць квіткового місяця" Мартіна Скорсезе — це 200-мільйонний детективний вестерн. Мало того, що бюджет космічний, так Скорсезе взяв у картину двох своїх улюбленців: раннього – Роберта Де Ніро та пізнього – Леонардо Ді Капріо

Історія парадоксально-американська. Події відбуваються у 1920-х роках навколо індіанського племені осейдж із містечка Оклахома.

Хто найгнобленіший народ у США? Індіанці. Що таке американська мрія? Розбагатіти. А тепер поєднуємо ці два елементи, що вийде? Виселили індіанців у резервацію, а там бац — виявили нафту, і тепер раптом ці знедолені індіанці вмент стають мільйонерами. О! Сюжетець!

Але хтось із білих такого не зміг витримати і почав багатіїв із корінного населення відстрілювати. Тут з'являються на авансцені шляхетні слідчі з ФБР (ця організація буквально лише півтора десятки років тому утворилася), які мають викрити вбивць, тим самим відновивши реноме "блідолицих".

Дуже виграшна для США фабула, але подивимося її втілення. Трейлера поки що, на жаль, немає.

Вперед — у минуле

Вже багато говорено про ностальгічну комедію "Місто астероїдів" Веса Андерсона з цілим вагоном зірок першої величини: Скарлетт Йоганссон, Тільда Свінтон, Едвард Нортон, Том Генкс, Едріан Броуді, Віллем Дефо, Білл Мюррей.

У мережі вже з'явився перший трейлер "Міста астероїдів". Все у стилі Веса Андерсона: комічно, яскраво, експресивно, симетрично. Автори характеризують фільм як "поетичний роздум про сенс життя".

Дія розгорнеться в 1955 році в якомусь містечку, розташованому біля кратера, що залишився після падіння астероїда три тисячі років до н. е. Щороку тут проводяться збори юних астрономів, у якому беруть участь учні, їхні сім'ї, вчителі, і навіть військові. Черговий такий зліт різко переривається мегаподіями.

У трейлері ми бачимо овдовілого героя Джейсона Шварцмана — він застряг в Астероїд-Сіті з трьома дочками та старшим сином. Шварцман скаржиться по телефону тестеві (Том Генкс) і просить його забрати з цієї діри. Тим часом, у нього зав'язуються стосунки з відомою акторкою (Скарлетт Йоганссон), поки його діти разом із молодими зорелюбами вивчають Сонячну систему.

У ролику натякається, що "дивні події" — це візит прибульців. Можливо, у 3000 році до н. е. це також були інопланетяни.

Усі складники стилю Веса Андерсона є у ролику — три кольори у кадрі (помаранчевий, жовтий, бірюзовий), дорослі безпосередні як діти, а діти серйозні як дорослі. Плюс комічні діалоги та кумедні події.

Сподіваюся, фільм виявиться чимось середнім між "Королівством повного місяця", "Готелем "Будапешт" і "Сімейкою Тененбаум". Саундтрек написав композитор Александр Деспла, який створив шедевральні мелодії до "Готелю "Гранд Будапешт", за які йому дали "Оскар".

Чому я порівняв фільм із "Королівством повного місяця"? Ось що помітив про нову картину Веса Андерсона зайнятий у ній актор Браян Кренстон ("Пуститися берега"): "Ми жили в п'ятизірковому іспанському готелі, і щовечора був наче бенкет. Всі обмінювалися думками, сміялися, хтось приносив гітару і починали співати. Це так по-сімейному. Мов потрапив у табір мрії".

З піснями та стилем у режисера все ок, скоро з'ясуємо, як у нього склалося зі зрозумілою історією.

Трейлер фільму "Місто астероїдів"

У Каннах покажуть і п'яту частину саги про невтомного археолога — "Індіана Джонс і Колесо долі" з Гаррісоном Фордом. Вперше у режисерському кріслі не Стівен Спілберг, а відомий фільмами про мутанта Россомаху-Логана з франшизи "Люди X" режисер Джеймс Менголд. Йому дістався просто фантастичний бюджет у $295 млн. Щоб фільм окупився (плюс витрати на рекламу), потрібно зібрати майже $1 млрд. Ризик!

За сюжетом – надворі 1969 рік. У світі повним ходом іде космічна гонка. Літній археолог і авантюрист Індіана Джонс (справді літній – Гаррісон Форд 80 років) стурбований тим, що уряд США вербує колишніх нацистів, щоб перемогти Радянський Союз у боротьбі за космос.

Хресна дочка Хелена супроводжує Індіану у його новій пригоді. Тим часом Юрген Воллер, член НАСА і колишній нацист, який брав участь у програмі висадження на Місяць, не спить.

Судячи з ролика, у трохи пошарпаного Форда є ще порох у порохівницях.

Безліч відсилок до старих "Індіан", про які Фокус докладно писав до 40-річного ювілею франшизи. Індіана вже боровся з фашистами у першій та третій частині. Поб'ється тепер і в п'ятій.

Трейлер п'ятої частини "Індіани Джонса"

У Каннах покажуть серіал Сема Левінсона ("Ейфорія") "Ідол" зі співаком The Weeknd. Судячи з ролика, щось масштабно-розпусне на кшталт недавнього "Вавилона" (2022) з Бредом Піттом, яке заявлялося як "епічне" полотно, але воно епічно пішло на дно: з бюджетом $80 млн та зборами $60 млн.

Трейлери фільму "Ідол"

Класик іспанського кіно Педро Альмодовар покаже короткометражку про кохання двох ковбоїв "Дивне життя" з Педро Паскалем та Ітаном Гоуком. З ролика стає зрозуміло, що фільм нагадує третю серію з нещодавнього серіалу "Останні з нас" (щоправда, в тій серії Педро Паскаль "мимо проходив") — теж про зворушливо-зворушливі ліричні стосунки двох бородатих контрабандистів. Альмодовар віддав перевагу ковбойському варіанту.

Трейлер "Дивного життя"

Від прибирача туалетів – до імператора

Класик фінського кіно Акі Каурісмякі виступить з ліричним трагіфарсом "Опале листя". Це історія двох самотніх людей, які намагаються знайти у своєму житті єдине й останнє кохання.

А німецького видатного режисера Віма Вендерса (про себе скажу, я завжди засинав на "Небі над Берліном", але класика) потягнуло на Схід. Він покаже зняті в Японії "Ідеальні дні" про чистильника громадських туалетів, роль якого відіграв актор Кодзі Якусі.

Герой фільму, чистильник туалетів Хіраяма живе у Токіо і, як не дивно, цілком задоволений долею. Він любить музику, багато читає та фотографує дерева. Проте низка раптових зустрічей назавжди змінює його просте, розмірене існування.

І насамкінець нас спробує здивувати японський класик Такесі Кітано, який виступить із самурайською історичною драмою "Шия" (якщо пам'ятаєте роман Ільфа та Петрова "Золоте теля", то Остап Бендер сценарій саме з такою назвою продав кінофабриці), але з елементами комедії.

Це екранізація роману Китано. 76-річний автор називає цю річ прощальною.

Дія фільму відбувається у Японії в 1582 році. У центрі сюжету — смерть першого об'єднувача країни полководця Оди Нобунагі: він зробив собі харакірі, коли оточили війська зрадника. Це сталося у Кіото.

Героями фільму стануть, окрім самого генерала Нобунагі, самурай Тойотомі Хідеєсі та його дотепний слуга Сорорі Сіндзаемон – мабуть, у його вуста Кітано вкладе якісь жарти.

За сюжетом фільму Сіндзаемон захопить підлеглого Нобунагу Аракі Мурасіге, якого звинуватить у нелояльності пану.

Цікаво, що на початку кар'єри Такесі виступав як жорсткий комік, потім почав знімати криваві бойовики самурайські із собою в головній ролі, а тепер, мабуть, вирішив об'єднати ці іпостасі в підсумковій картині.

Канни очевидно повертаються до минулих часів, коли вони збирали зірок більше, ніж у нічному небі. Каннський фестиваль відкриється 16 травня, а переможців назвуть 27 травня.

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