Фильм-победитель Венеции – о женщине-Франкенштейне, проповедующей полную сексуальную свободу

Премьера фильма "Бедные-несчастные" грека Йоргоса Лантимоса на фестивале в Венеции одновременно шокировала и вызвала восторг. Однако пресса сразу назвала ленту шедевром: фантастическая сказка-притча о женской сексуальности и свободе в мире "мужских" запретов.удостоилась 10-минутных оваций.

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Победителем 80-го Венецианского кинофестиваля стал фильм "Бедные-несчастные" грека Йоргоса Лантимоса, который сейчас выдвинулся в ряды наиболее значительных мировых режиссеров. С одной стороны, лента шокировала, с другой – вызвала восторг.

В главных ролях голливудские звезды: Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало. Это вольная экранизация одноименного романа британского писателя Аласдера Грея (1992), который, в свою очередь, стал постмодернистской ревизией книги Мэри Шелли "Франкенштейн". По сюжету профессор-экспериментатор (вроде Преображенского у Михаила Булгакова) сшивает гусей со свиньями. Чтобы скрасить свое одиночество, он вытащил из беременной утопленницы мозг ее не родившегося ребенка и воскресил ее.

"Невеста" быстро развивалась: сначала переспала с ассистентом профессора, потом сбежала с проходимцем. Идет череда ее секс-приключений и параллельно растет уровень феминистического сознания героини, где ключевое понятие — свобода. Что роднит ее с главной героиней нашумевшего фильма "Барби".

Премьера фильма на фестивале в Венеции одновременно шокировала и вызвала восторг. Однако пресса сразу назвала ленту шедевром: фильм удостоился 10-минутных оваций, а позднее – 98% рейтинга критиков на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes.

Режиссер Йоргос Лантимос держит в руках "Золотого льва"

"Бедные-несчастные" — это экранизация британского романа, который является постмодернистской фантазией на тему книги Мэри Шелли "Франкенштейн".

Обложка романа "Бедные и несчастные" (1992)

Многие критики предрекали фильму Лантимоса "Золотого льва" – и это произошло. К сожалению, пока ленту невозможно посмотреть: она уже вышла в мировой прокат, но когда появится в Украине – неизвестно. Однако Фокус на основании десятков рецензий составил довольно ясное представление о содержании картины. Как только фильм-сенсация появится у нас – ждите нашей рецензии.

По сюжету главную героиню — утонувшую беременную женщину (Эмма Стоун) возвращает к жизни ученый Годвин Бакстер (Уиллем Дефо), пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка. Годвин — профессор и отчаянный хирург-экспериментатор.

Уиллем Дефо в роли зловещего хирурга-экспериментатора

В саду его дома гуляют разные полученные путем "сшивания" мутанты: гусепсы и свинокошки. Зрелище не для слабонервных!

Цель последней операции – скрасить свое одиночество, получить "невесту". Здесь сюжет склоняется к истории ученого-алхимика Фауста, который, как известно, обратился к Мефистофелю с просьбой получить молодую даму — Гретхен.

В начале Белла воспринимает Годвина как Бога-творца (God — сокращенно от Godwin). Но детское сознание в теле взрослой женщины начинает стремительно развиваться. Открыв однажды механизм возбуждения и наслаждения, она то прилюдно займется мастурбацией, то сексом – уже все-таки в уединенном месте и не с профессором. Потом Белла сбежит из "отчего" дома с неким проходимцем Данканом (Марк Руфалло).

В фильме показано множество городов, по которым она путешествует: Лиссабон, Александрия, Лондон, Париж. От детской непосредственности Белла движется к мастерскому владению своим телом во время секса, удивляясь почему люди не проводят время в постели круглосуточно? Профессор сам не был глубоким моралистом, поэтому и Белла спокойно разрушает множество общественных табу, которые ей представляются надуманными. Она, кстати, занимается и проституцией, не очень понимая, за что эта древняя профессия осуждается. Она бунтует против того, что мужчины пытаются овладеть не только ее телом, но и разумом. "Почему, если я сплю с тобой — ты рад, а если еще с кем-то — то я шлюха?" — спрашивает она у своего очередного ревнивого кавалера.

Эмма Стоун, по мнению критиков, великолепно сыграла главную героиню "Бедных-несчастных"

Девиз Беллы: полная свобода во всем. В то время как ограничением этой самой свободы пытаются заняться мужчины, пытаясь преподать девушке уроки воспитания. В ответ они получают повестку, напоминающую феминистическую – ту, что в гротескной форме пропагандирует нашумевший фильм "Барби".

То есть, фильм Лантимоса — это феминистическая повестка? А почему тогда название "Бедные-несчастные"? Вероятно, все-таки эта картина идеологически близка не только "Франкенштейну" Шелли, но и "Собачьему сердцу" Булгакова и как, ни парадоксально, "Стражам Галактики – 3". Она о том, что когда человек вообразил себя Богом и творит новых существ, однако лишенных любви – это приводит только к тому, что он плодит "бедных и несчастных".

Многие критики назвали ленту Лантимоса картиной-провокацией, которая глубинно повествует о богооставленности.

Окончательный вывод сложно сделать на основании чужих рецензий и ролика. Например, не ясно, почему главная героиня очень похожа на знаменитую мексиканскую художницу Фриду Кало? Возможно, потому, что та перенесла множество операций, но это не повлияло на ее бурный темперамент? Ответить на этот и другие вопросы можно только увидев фильм-триумфатор.80-го кинофестиваля в Венеции

Ролик фильма Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные"

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