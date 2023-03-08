Новые ударные дроны LongShot будут стрелять ракетами и защищать самолеты

Разработчики намерены представить рабочий прототип специалистам Минобороны США в 2024 году.

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В США компания General Atomics разрабатывают новое поколение военных беспилотников, вооруженных ракетами, для запуска с боевых самолетов. Об этом пишет сайт Breaking Defense.

General Atomics сообщила СМИ, что представила свои наработки Агентству перспективных оборонных исследований Минобороны США (DARPA) в рамках второй фазы программы LongShot по созданию новой беспилотной авиационной системы. Американские военные хотят получить БПЛА, которые можно сбрасывать с пилотируемых истребителей или бомбардировщиков. Дроны должны поражать летающие цели собственными ракетами "воздух-воздух", чтобы самолеты не вступали в прямой бой.

General Atomics была выбрана вместе с Northrop Grumman и Lockheed Martin для предоставления предварительных проектов первой фазы LongShot в феврале 2021 года, но пока неясно, насколько продвинулись другие две компании. По словам представителя General Atomics Марка Бринли, в начале 2023 года DARPA должна изучить проекты и завершить вторую фазу, а сама компания уже работает над предложениями для третьей фазы LongShot.

Ранее Breaking Defense выяснила, что DARPA собирается выбрать одного производителя для третьего этапа программы, который предусматривает создание рабочего прототипа. Агентсво хочет провести летные испытания нового БПЛА в 2024 финансовом году, поэтому строительство должно начаться уже в 2023-м.

"General Atomics намерена успешно провести летную демонстрацию летательного аппарата LongShot", — уверяет Марк Бринкли.

Военно-воздушные силы особенно заинтересованы в соединении дронов с самолетами с момента запуска своей программы Skyborg в 2019 году, и эту концепцию служба также намерена применить к своему секретному истребителю Next Generation Air Dominance, использующему дроны, известные как совместные боевые самолеты (CCA). Планируется, что CCA будут нести дополнительные ракеты, обеспечивать большую ситуационную осведомленность за счет датчиков или даже принимать удары противника вместо пилотируемых самолетов.

В декабре писали о китайском БПЛА Tengoen TB-001, вооруженном ракетами класса "воздух-земля". Он находится на вооружении Народно-освободительной армии Китая с 2021 году и предназначен для уничтожения наземных целей, таких как автомобили и бронетехника.

Сообщали также, что компания Kratos создает дроны BQM-177A, имитирующие крылатые ракеты. Они будут тренировать ВМС США для более эффективной защиты от врагов.