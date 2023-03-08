Нові ударні дрони LongShot стрілятимуть ракетами та захищатимуть літаки

Розробники мають намір подати робочий прототип фахівцям Міноборони США у 2024 році.

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У США компанія General Atomics розробляють нове покоління військових безпілотників, озброєних ракетами для запуску з бойових літаків. Про це пише сайт Breaking Defense.

General Atomics повідомила ЗМІ, що представила свої напрацювання Агентству перспективних оборонних досліджень Міноборони США (DARPA) у межах другої фази програми LongShot щодо створення нової безпілотної авіаційної системи. Американські військові хочуть отримати БПЛА, які можна скидати з пілотованих винищувачів чи бомбардувальників. Дрони повинні вражати летючі цілі власними ракетами "повітря-повітря", щоб літаки не вступали в прямий бій.

General Atomics була обрана разом із Northrop Grumman і Lockheed Martin для надання попередніх проєктів першої фази LongShot у лютому 2021 року, але поки неясно, наскільки просунулися дві інші компанії. За словами представника General Atomics Марка Брінлі, на початку 2023 року DARPA має вивчити проєкти й завершити другу фазу, а сама компанія вже працює над пропозиціями для третьої фази LongShot.

Раніше Breaking Defense з'ясувала, що DARPA має намір обрати одного виробника для третього етапу програми, який передбачає створення робочого прототипу. Агентство хоче провести льотні випробування нового БПЛА у 2024 фінансовому році, тому будівництво має розпочатися вже 2023-го.

"General Atomics має намір успішно провести льотну демонстрацію літального апарата LongShot", — запевняє Марк Брінклі.

Військово-повітряні сили особливо зацікавлені вз'єднанні дронів із літаками з моменту запуску своєї програми Skyborg у 2019 році, і цю концепцію служба також має намір застосувати до свого секретного винищувача Next Generation Air Dominance, який використовує дрони, відомі як спільні бойові літаки (CCA). Планується, що CCA нестимуть додаткові ракети, забезпечуватимуть велику ситуаційну обізнаність за рахунок датчиків або навіть прийматимуть удари супротивника замість пілотованих літаків.

У грудні писали про китайський БПЛА Tengoen TB-001, озброєний ракетами класу "повітря-земля". Він перебуває на озброєнні Народно-визвольної армії Китаю з 2021 року та призначений для знищення наземних цілей, таких як автомобілі та бронетехніка.

Повідомляли також, що компанія Kratos створює дрони BQM-177A, що імітують крилаті ракети. Вони тренуватимуть ВМС США для ефективнішого захисту від ворогів.