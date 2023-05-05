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Диджитал Российско-украинская война

Отстают, но догоняют ВСУ: как россияне улучшили свои дроны и защиту от них

Дрон, БПЛА, ВС РФ
Фото: Telegram | Российские военные используют дроны на передовой

По оценке эксперта, сейчас ВС РФ находятся на том же уровне, где украинские войска были полгода назад.

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За год полномасштабной войны российские войска изменили свое отношение к небольшим дронам и начали наращивать их количество. Руководитель Центра подготовки операторов "Крук" Виктор Таран рассказал изданию Defence Express, насколько хорошо россияне оснащены сейчас.

Раньше россияне относились к БПЛА как к вспомогательной технике, отдавая предпочтение разведывательным самолетам, таким как "Орлан-10" или "Леер-3", однако в средине 2022 года они столкнулись с техническим превосходством ВСУ и осознали свою ошибку. Они поняли, что проигрывают "войну дронов", и начали создавать собственный "флот", состоящий из гражданских коптеров. В начале 2023 года количество малых дронов у ВС РФ увеличилось в разы.

По оценке Виктора Тарана, сейчас уровень оснащения квадрокоптерами оккупантов такой же, как у защитников Украины в августе-сентябре прошлого года. Россияне активно развиваются в этом направлении и создают много школ подготовки операторов, при этом работа курируется на государственном уровне. Вместе с этим они создают собственные БПЛА, имея для этого большую научную и производственную базу, а также доступ к деталям из Китая. В их арсенале появились и дешевые FPV-дроны, некоторые из них вместо боевой части используют противопехотные мины МОН-50.

FPV-дрон, мина, МОН-50 Fullscreen
Российский FPV-дрон с миной МОН-50
Фото: Telegram

В начале войны российские военные обнаружили, что их "уникальные" системы не могут эффективно противостоять небольшим украинским БПЛА. Дроны ВСУ регулярно находили с воздуха российские комплексы РЭБ такие, как Р-330Ж "Житель" и наводили на них артиллерию. В итоге оккупанты изменили подходы к применению средств радиоэлектронной борьбы и разведки, начали применять так называемый "окопный РЭБ" — мобильные и простые комплексы, которые подавляют частоты управления дронами на небольшом расстоянии.

ВС РФ получили много антидроновых ружей разных моделей. Как отметил Виктор Таран, из-за этого украинским операторам надо быть очень внимательными и постоянно оттачивать свои навыки, чтобы не терять беспилотники. Еще в России разрабатывают другие средства борьбы с БПЛА, в том числе электромагнитного оружия, выжигающего электронику.

"Это пока единичные случаи, но мы находили дроны, в которых была выжжена электроника. То есть ситуация на самом деле сейчас кардинально меняется и враг начинает использовать новые средства противодействия нашим дронам", — сообщил Таран.

Недавно в России пригрозили атаковать ВСУ новыми дронами "Упырь". Как уверяют разработчики, они смогут уничтожать технику различными боеприпасами, в том числе противотанковыми гранатами РКГ-3М.