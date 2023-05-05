Відстають, але наздоганяють ЗСУ: як росіяни покращили свої дрони та захист від них

За оцінкою експерта, наразі ЗС РФ перебувають на тому ж рівні, де українські війська були пів року тому.

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За рік повномасштабної війни російські війська змінили своє ставлення до невеликих дронів і почали нарощувати їхню кількість. Керівник Центру підготовки операторів "Крук" Віктор Таран розповів виданню Defence Express, наскільки добре росіяни зараз оснащені.

Раніше росіяни ставилися до БПЛА як допоміжної техніки, віддаючи перевагу розвідувальним літакам, таким як "Орлан-10" або "Леєр-3", однак у середині 2022 року вони зіткнулися з технічною перевагою ЗСУ й усвідомили свою помилку. Вони зрозуміли, що програють "війну дронів", і почали створювати власний "флот", який складається з цивільних коптерів. На початку 2023 кількість малих дронів у ЗС РФ збільшилася в рази.

За оцінкою Віктора Тарана, зараз рівень оснащення квадрокоптерами окупантів такий самий, як у захисників України в серпні-вересні минулого року. Росіяни активно розвиваються в цьому напрямі та створюють багато шкіл підготовки операторів, водночас робота курирується на державному рівні. Натомість вони створюють власні БПЛА, маючи для цього велику наукову та виробничу базу, а також доступ до деталей із Китаю. У їхньому арсеналі з'явилися й дешеві FPV-дрони, деякі з них замість бойової частини використовують протипіхотні міни МОН-50.

Російський FPV-дрон із міною МОН-50 Фото: Telegram

На початку війни російські військові виявили, що їхні "унікальні" системи не можуть ефективно протистояти невеликим українським БПЛА. Дрони ЗСУ регулярно знаходили з повітря російські комплекси РЕБ, такі як Р-330Ж "Житель", і наводили на них артилерію. В результаті окупанти змінили підходи до застосування засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, почали застосовувати так званий "окопну РЕБ" — мобільні та прості комплекси, які пригнічують частоти керування дронами на невеликій відстані.

ЗС РФ отримали багато антидронових рушниць різних моделей. Як зазначив Віктор Таран, через це українським операторам треба бути дуже уважними та постійно відточувати свої навички, щоб не втрачати безпілотники. Ще в Росії розробляють інші засоби боротьби з БПЛА, у тому числі електромагнітної зброї, яка випалює електроніку.

"Це поки що поодинокі випадки, але ми знаходили дрони, у яких була випалена електроніка. Тобто ситуація насправді зараз кардинально змінюється, і ворог починає використовувати нові засоби протидії нашим дронам", — повідомив Таран.

Нещодавно в Росії пригрозили атакувати ЗСУ новими дронами "Упир". Як запевняють розробники, вони зможуть знищувати техніку різними боєприпасами, зокрема, протитанковими гранатами РКГ-3М.