РФ пугает новыми дронами-убийцами: почему БПЛА с батарейку не смогут обстреливать ВСУ

По замыслу российских разработчиков дрон-малютка будет стрелять пулями и залетать в укрытия к нашим солдатам.

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В России уже создали миниатюрный беспилотник "Вектор Х-120", который способен избирательно поражать живую силу противника, если солдат прячется в укрытии, сообщает агентство ТАСС. Неназванный собеседник агентства из опытно-конструкторского бюро "Беспилотного Авиастроения" утверждает, что мини-дрон весит всего 38 г (как обычная батарейка формата АА).

И хотя сам чудо-беспилотник источник ТАСС не показал, но сообщается, что "Вектор Х120" является одноразовым БПЛА, который будет стрелять патронами калибра 5,45×39 мм и 9х19 мм "Люгер". Главная задача этого "боевого комара" – ликвидировать солдат в укрытиях и блиндажах, и по которым трудно попасть обычному стрелку, если речь идет не о гранатометах, конечно же. Отмечается, что сам стрелок может уже из своего укрытия запустить мини-дрон в сторону врага.

"Дрон в этом плане гораздо эффективнее. Можно осуществлять запуск, находясь за любым препятствием, и контролировать полет вплоть до места применения", — уточнил собеседник агентства.

По своим техническим характеристикам "Вектор Х120" способен лететь со скоростью 50 км/ч, что при миниатюрном размере делает его непростой и малозаметной целью. Запаса автономности этого малютки хватит на 6 минут, за которые он может преодолеть расстояние в 2 км.

Правда есть одна заминка. Собеседник ТАСС рассказал, что на данный момент главным препятствием для реализации данной концепции является отсутствие готовых и доступных решений в виде отечественного полетного контроллера необходимого форм-фактора и массовых характеристик.

В ОКБ "Беспилотного Авиастроения" рассчитывают, что в будущем подобные дроны будут применяться в составе "роя". Там не скрывают, что "вдохновлялись" подобными миниатюрными западными беспилотниками.

"На сегодняшний день такие изделия существуют за рубежом и успешно испытаны. Есть успехи и у американцев, и у европейцев. Есть аналогичные разработки и у нас в России", — говорит источник ТАСС.

Ранее стало известно, что в РФ действительно берут в качестве примера подобные западные дроны. Например, инженеры из Новосибирска признались, что взяли за основу миниатюрный британский беспилотник Black Hawk в качестве основы для своего микро-дрона "Шмель". Новосибирские конструкторы уверяют, что уже собрали летающий макетный образец маленького беспилотного вертолета весом 85 грамм, который может разгоняться до 25 км/ч. С помощью встроенной видеокамеры он может передавать изображение оператору на расстояние до 2 км. В комплект "Шмеля" входят три аккумулятора, каждого из них хватает примерно на 20 минут работы.

Кстати, широко известный американский Black Hornet Nano еще с прошлого года ВСУ активно применяет в борьбе с оккупантами. А еще целая партия таких мини-дронов будет поставлена нашим защитникам в рамках очередной помощи США. Дроны Black Hornet Nano военные США использовали во время боевых действий в Афганистане, что позволяло оценить ситуацию за углами или стенами зданий, выявлять любые скрытые опасности и вражеские позиции.

Применение Black Hornet Nano армией США

Ранее Фокус сообщал, что "Армию дронов" Украины пополнили 1700 беспилотников. За год работы "Армии дронов" уже 40 беспилотников прошли техническую экспертизу и получили допуск к эксплуатации.