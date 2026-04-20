Венгрия может разблокировать кредит в 90 млрд евро уже на этой неделе: от чего зависит, — Bloomberg

Венгерское правительство рассматривает вариант с тем, чтобы разблокировать предоставление европейского кредита для Украины уже на этой неделе. Евросоюз может выделить 90 миллиардов евро.

Параллельно с этим решение правительства Орбана, которое завершит свою работу в последующие недели, новое руководство государства ведет переговоры с Брюсселем по разблокированию помощи Венгрии. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Уже сегодня, 20 апреля, Украина должна была разблокировать поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", заявил ранее Орбан.

Представитель Европейской комиссии позже подтвердил, что исполнительный орган ЕС "связался с заинтересованными сторонами для содействия восстановлению поставок нефти". В то же время он призвал Венгрию соблюдать обязательства по предоставлению кредита Украине, согласованного на декабрьском саммите лидеров ЕС.

Эти деньги являются критически важными для Украины, ведь США после прихода к власти администрации президента Дональда Трампа прекратили помощь Киеву. Поэтому сейчас украинское правительство может покрыть свои потребности только до июня.

Ожидается, что кредит может быть разблокирован уже в среду во время встречи представителей ЕС, если к тому времени Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

Позиция нового венгерского правительства похожа — они ожидают разблокирования поставок российской нефти уже на этой неделе. Позже глава нефтяной компании Венгрии MOL Жолт Гернади должен посетить Москву, где обсудит разблокирование поставок.

Снятие Венгрией блокировки кредита ЕС Украине в значительной степени будет способствовать улучшению отношений между Будапештом и Брюсселем спустя годы после того, как ЕС приостановил финансирование Венгрии на более чем 20 миллиардов долларов из-за коррупции и проблем с верховенством права во времена Орбана.

Мадьяр пообещал вернуть Венгрию в европейское сообщество и выполнить условия ЕС по укреплению верховенства права, в частности относительно независимости судебной власти, мер борьбы с коррупцией, а также академической свободы и свободы СМИ.

Скандал с нефтепроводом "Дружба" — что известно

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина якобы удерживает нефтепровод "Дружба" закрытым по политическим мотивам и не возобновляет поставки нефти в Венгрию. По его словам, украинские дипломаты подтвердили это венгерским коллегам. Однако в МИД Украины опровергли это заявление венгерского министра.

Перед этим Виктор Орбан в открытом письме обратился к Зеленскому, отметив, что тот проводит "антивенгерскую" политику. Он призвал возобновить работу нефтепровода "Дружба".

Также Орбан приказал разместить войска возле ряда энергообъектов из-за угрозы со стороны Украины.

Этому предшествовало заявление Зеленского о том, что российская нефть, не поступающая в Венгрию через нефтепровод "Дружба", является следствием российской атаки. Поэтому Орбан должен обратиться к Путину, а не к Украине.

23 февраля глава МИД Будапешта Петер Сийярто заявил о том, что прекращение поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба" является исключительно политическим решением Украины. Он обвинил Киев в якобы желании вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии.

Перед этим посол Венгрии в Евросоюзе наложил вето на решение ЕС о выделении Украине кредита в 90 млрд евро. Сийярто пояснил, что Венгрия разблокирует предоставление кредита только после того, как Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

В то же время в Евросоюзе уже нашли способ предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии. Для этого планируют рассмотреть вариант с использованием замороженных российских активов.