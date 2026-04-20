Угорщина може розблокувати кредит в 90 млрд євро вже цього тижня: від чого залежить, — Bloomberg

Угорський уряд розглядає варіант із тим, щоб розблокувати надання європейського кредиту для України вже цього тижня. Євросоюз може виділити 90 мільярдів євро.

Паралельно з цим рішення уряду Орбана, який завершить свою роботу в наступні тижні, нове керівництво держави веде перемовини з Брюсселем щодо розблокування допомоги Угорщині. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Вже сьогодні, 20 квітня, Україна мала розблокувати постачання російської нафти по трубопроводу "Дружба", заявив раніше Орбан.

Речник Європейської комісії пізніше підтвердив, що виконавчий орган ЄС "зв’язався із зацікавленими сторонами для сприяння відновленню поставок нафти". Водночас він закликав Угорщину дотримуватися зобов'язань щодо надання кредиту Україні, узгодженого на грудневому саміті лідерів ЄС.

Ці гроші є критично важливими для України, адже США після приходу до влади адміністрації президента Дональда Трампа припинили допомогу Києву. Тож наразі український уряд може покрити свої потреби лише до червня.

Очікується, що кредит може бути розблокований вже в середу під час зустрічі представників ЄС, якщо до того часу Україна відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Позиція нового угорського уряду є схожою — вони очікують на розблокування постачання російської нафти вже цього тижня. Пізніше голова нафтової компанії Угорщини MOL Жолт Гернаді має відвідати Москву, де обговорить розблокування постачань.

Зняття Угорщиною блокування кредиту ЄС Україні значною мірою сприятиме покращенню відносин між Будапештом і Брюсселем через роки після того, як ЄС призупинив фінансування Угорщини на понад 20 мільярдів доларів через корупцію та проблеми з верховенством права за часів Орбана.

Мадяр пообіцяв повернути Угорщину до європейської спільноти та виконати умови ЄС щодо зміцнення верховенства права, зокрема щодо незалежності судової влади, заходів боротьби з корупцією, а також академічної свободи та свободи ЗМІ.

Скандал з нафтопроводом "Дружба" — що відомо

Раніше голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що Україна нібито утримує нафтопровід "Дружба" закритим із політичних мотивів та не відновлює постачання нафти до Угорщини. За його словами, українські дипломати підтвердили це угорським колегам. Однак у МЗС України спростували цю заяву угорського міністра.

Перед цим Віктор Орбан у відкритому листі звернувся до Зеленського, зазначивши, що той проводить "антиугорську" політику. Він закликав відновити роботу нафтопроводу "Дружба".

Також Орбан наказав розмістити війська біля низки енергооб'єктів через загрозу з боку України.

Цьому передувала заява Зеленського про те, що російська нафта не надходить до Угорщини через нафтопровід "Дружба" є наслідком російської атаки. Відтак Орбан має звернутися до Путіна, а не до України..

23 лютого голова МЗС Будапешту Петер Сіярто заявив про те, що припинення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" є виключно політичним рішенням України. Він звинуватив Київ у нібито бажанні втрутитися в майбутні вибори в Угорщині.

Перед цим посол Угорщини в Євросоюзі наклав вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту в 90 млрд євро. Сіярто пояснив, що Угорщина розблокує надання кредиту лише після того, як Україна відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Водночас у Євросоюзі вже знайшли спосіб надати Україні кредит у 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини. Для цього планують розглянути варіант з використанням заморожених російських активів.