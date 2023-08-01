Второй взрыв в центре Москвы: как БПЛА обходят российские системы ПВО и РЭБ

Вторая за три дня атака дронами по центру Москвы заставляет задуматься об эффективности российских систем ПВО и РЭБ. Засевшие в России инвесторы должны бояться и думать о прекращении работы в РФ, полагают украинские военные.

Related video

Столицу России второй раз за три дня атаковали дроны. Как и в прошлый раз, беспилотник поразил башню "IQ-квартала" бизнес-центра "Москва-Сити". Во время предыдущей атаки 30 июля от взрыва вылетели окна на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания.

В Кремле после первой атаки по центру Москвы смирились с ситуацией и признали, что дополнительной защиты от БПЛА не будет.

"Очевидно, что меры безопасности и так усилены. Принимаются все возможные меры", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стратегические объекты в Москве под угрозой: инвесторы убегут из РФ

Одна из важных целей атаки по центру Москвы — это нахождение российских систем ПВО и РЭБ. Украинские военные внимательно изучают принципы их работы и локации.

По оценкам военнослужащего, основателя проекта A.Drones Юрия Касьянова, ВСУ могут выявлять средства противовоздушной обороны для более мощных атак по стратегическим объектам в будущем.

"Безусловно, это украинский дрон. Все налеты на Москву, начиная с налета на Кремль, были из Украины. Если ночные атаки по столице РФ носят психологический характер с целью напугать и продемонстрировать возможности ВСУ, это тоже хорошо. Противник должен привыкать, что мы достанем его везде, все это вносит страх и хаос в сознание", — прокомментировал военный.

Китайские и другие оставшиеся в России инвесторы, сидящие в бизнес-центрах, испугаются и подумают о прекращении работы в Москве, добавил Касьянов.

Эксперт уверен, что силы российских комплексов РЭБ явно преувеличены и дроны часто могут их прорывать. Если дрон идет по программе и не управляется оператором, средства РЭБ могут поставить ему помехи по спутниковой навигации.

"Многое зависит от антенны на борту дрона, по цене они могут превышать более 10 тысяч долларов. Они устойчивы к помехам, отсекают вражеские и распознают правильные сигналы спутника", — заметил основатель A.Drones.

Украинские волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко недавно показали, какими БПЛА могли атаковать Москву. Неофициальное название глянцевых серых дронов — "Бобер". Один аппарат стоит около 4 миллионов гривен, для ВСУ они закупили 50 "Бобров".

Атака на Москву: дрон мог нести до 20 кг взрывчатки

Летевший на Москву беспилотник мог иметь блоки, которые не погасят российские системы РЭБ. Скорее всего, на последнем отрезке пути канал управления дроном переключился с GPS-сигнала на другой, пояснил Фокусу бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

"Возможна и система запоминания координат, которая позволяет добираться до цели. Судя по повреждениям, дрон нес 15-20 кг взрывчатки, а его суммарный вес — до 100 килограмм. Размах крыльев — метра 3-4", — прокомментировал специалист.

Одна из версий цели атак — проверка работы российских систем ПВО и слежка за ними. Россияне поставили в столице системы ПВО "Панцирь-С1", но каждый выстрел будет убивать граждан, добавил Криволап.

Напомним, что Россия 1 августа обвинила украинских военных в атаке на патрульные катера "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота.

Российские оккупанты в ночь на 1 августа атаковали Харьков иранскими беспилотниками Shahed. Взрывы раздались в Шевченковском и Салтовском районах города.