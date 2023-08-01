Другий вибух у центрі Москви: як БПЛА обходять російські системи ППО і РЕБ

Друга за три дні атака дронами по центру Москви змушує замислитися про ефективність російських систем ППО і РЕБ. Інвестори, які засіли в Росії, повинні боятися і думати про припинення роботи в РФ, вважають українські військові.

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Столицю Росії вдруге за три дні атакували дрони. Як і минулого разу, безпілотник вразив вежу "IQ-кварталу" бізнес-центру "Москва-Сіті". Під час попередньої атаки 30 липня від вибуху вилетіли вікна на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі.

У Кремлі після першої атаки по центру Москви змирилися з ситуацією і визнали, що додаткового захисту від БПЛА не буде.

"Очевидно, що заходи безпеки і так посилено. Вживають усіх можливих заходів", — заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Стратегічні об'єкти в Москві під загрозою: інвестори втечуть із РФ

Одна з важливих цілей атаки по центру Москви — це знаходження російських систем ППО і РЕБ. Українські військові уважно вивчають принципи їхньої роботи та локації.

За оцінками військовослужбовця, засновника проєкту A.Drones Юрія Касьянова, ЗСУ можуть виявляти засоби протиповітряної оборони для потужніших атак по стратегічних об'єктах у майбутньому.

"Безумовно, це український дрон. Усі нальоти на Москву, починаючи з нальоту на Кремль, були з України. Якщо нічні атаки по столиці РФ мають психологічний характер із метою налякати і продемонструвати можливості ЗСУ, це теж добре. Противник має звикати, що ми дістанемо його скрізь, усе це вносить страх і хаос у свідомість", — прокоментував військовий.

Китайські та інші інвестори, що залишилися в Росії, які сидять у бізнес-центрах, злякаються і подумають про припинення роботи в Москві, додав Касьянов.

Експерт упевнений, що сили російських комплексів РЕБ явно перебільшені і дрони часто можуть їх проривати. Якщо дрон іде за програмою і не керується оператором, засоби РЕБ можуть поставити йому перешкоди за супутниковою навігацією.

"Багато що залежить від антени на борту дрона, за ціною вони можуть перевищувати понад 10 тисяч доларів. Вони стійкі до перешкод, відсікають ворожі та розпізнають правильні сигнали супутника", — зауважив засновник A.Drones.

Українські волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко нещодавно показали, якими БПЛА могли атакувати Москву. Неофіційна назва глянцевих сірих дронів — "Бобер". Один апарат коштує близько 4 мільйонів гривень, для ЗСУ вони закупили 50 "Бобрів".

Атака на Москву: дрон міг нести до 20 кг вибухівки

Безпілотник, що летів на Москву, міг мати блоки, які не погасять російські системи РЕБ. Найімовірніше, на останньому відрізку шляху канал управління дроном переключився з GPS-сигналу на інший, пояснив Фокусу колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

"Можлива і система запам'ятовування координат, яка дає змогу добиратися до цілі. Судячи з пошкоджень, дрон ніс 15-20 кг вибухівки, а його сумарна вага — до 100 кілограмів. Розмах крил — метра 3-4", — прокоментував фахівець.

Одна з версій мети атак — перевірка роботи російських систем ППО і стеження за ними. Росіяни поставили в столиці системи ППО "Панцир-С1", але кожен постріл буде вбивати громадян, додав Криволап.

Нагадаємо, що Росія 1 серпня звинуватила українських військових в атаці на патрульні катери "Сергій Котов" і "Василь Биков" Чорноморського флоту.

Російські окупанти в ніч на 1 серпня атакували Харків іранськими безпілотниками Shahed. Вибухи пролунали в Шевченківському та Салтівському районах міста.