Зрелые мальчики. Стоит ли смотреть фильм "Плохие парни навсегда"

В Украинском прокате стартовал комедийный боевик "Плохие парни навсегда". Достоин ли сиквел, 17 лет ожидавший выхода на экраны, внимания зрителей, рассказывает Фокус

После долго перерыва плохие парни Маркус Бэрнетт (Мартин Лоуренс) и Майк Лоури (Уилл Смит) возвращаются. Сколько бы лишних килограмм, лет и седых волос ни отягощали дуэт полицейских из Майами, им приходится встать в строй после того, как по городу прокатывается серия убийств представителей правоохранительных органов. Напарникам предстоит не только выяснить, кто стоит за этими преступлениями, но и разобраться с тайной, корнями уходящей глубоко в "старые добрые".

Голливуд давно и цепко впился в тот отдел головного мозга зрителей, что отвечает за ностальгию по 80-м и 90-м. Студии щедро снабжают свои картины отсылками к поп-культурным явлениям тех времен, а самые отчаянные попросту перезапускают хитовые фильмы или продолжают хорошо подзабытые франшизы. Результаты не всегда бывают удачными, но Sony все-таки решила рискнуть и вернула на экраны "Плохих парней", ожидавших своего часа целых 17 лет. Эта реанимация прошла успешно.

Учитывая, что плохие парни уже в возрасте, темы столкновения поколений в фильме было не избежать

Может, многолетний перерыв дал авторам франшизы возможность хорошенько подумать над ее развитием, а может благотворно сказался уход с режиссерского поста главного голливудского пиромана Майкла Бэя. Так или иначе, но "Плохие парни" заметно повзрослели. Острот подросткового уровня стало ощутимо меньше. У женских персонажей появился более широкий набор характеристик, чем "дама в беде" и "длинные ноги". А Майк и Маркус стали больше напоминать живых людей, способных не только палить во все, что движется, но и переживать горести, принимать тяжелые решения и искать компромиссы как с собой и окружающими.

В некотором смысле это даже вредит картине. Ведь от комедийного боевика ожидаешь в первую очередь юмора и экшена, а не рассуждений о том, что ценности порой стоит переоценивать, а прошлое оставлять в прошлом. Из-за этого динамика фильма временами буксует, но с другой стороны шуток и погонь с перестрелками здесь все равно хватает, а главным героям теперь можно сопереживать.

Фильм местами становится слишком томным и заставляет скучать по Майклу Бэю с его бесперебойным экшеном

Так что, те, кто смотрел "Плохих парней" 95-го или сиквел 2003-го, скорее всего, отметят изменения к лучшему. Ну, а те, для кого эта история будет в новинку, увидят веселый боевик с персонажами, вызывающими симпатию.

Тем более что за последнее отвечает харизматичный актерский тандем Смит-Лоуренс. Ни солидный перерыв, ни сказывающийся возраст не отняли у первого обаяния, у второго потешных ужимок и у обоих умения работать в команде.

Уилл Смит обзавелся привычкой играть в посредственных картинах, но "Плохие парни навсегда" могут реабилитировать его

Конечно, "Плохие парни навсегда" отнюдь не лишен изъянов. При желании можно предъявить претензии к логике происходящего на экране, отыскать несколько плоских шуток или посетовать на избитость шаблона "наше последнее дело". Но вот стоит ли? С задачей повеселить и развлечь фильм вполне справляется, а ожидать чего-то большего от легкомысленного бадди-муви с ностальгическим оттенком просто бессмысленно.

Стоит ли смотреть фильм "Плохие парни навсегда"?

Да, если:

Вы любите Уилла Смита, но истосковались по приличным фильмам с его участием;

Вы давно не видели экшен-фильма, в котором происходящее не воспринимается с излишней серьезностью;

Вам по душе боевики эпохи VHS со старыми добрыми актерами;

Вы заждались продолжения "Плохих парней".

Нет, если:

Шуточки ниже пояса для вас табу;

Вы считаете, что такому прошлому, как "Плохие парни" самое место в прошлом;

Вы совершенно равнодушны ко всевозможным полицейским историям.

Дата выхода в прокат в Украине: 23 января 2020 года.