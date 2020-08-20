Визит был тайным. Мать Брэда Питта приехала к Анджелине Джоли в гости

Джоли не раз признавалась, что ее "дом всегда открыт" для Джейн, матери ее бывшего супруга Брэда Питта.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что Анджелина Джоли пригласила маму Брэда Питта Джейн погостить у нее в доме, чтобы та пообщалась с внуками. До последнего этот визит оставался в тайне. О нем журналисты узнали лишь спустя неделю, хотя Джнйн приезжала к Джоли на обед в пятницу, 14 августа.

Еще до начала бракоразводного процесса Анджелина написала маме Питта письмо, в котором сообщила, что ее "дом всегда открыт" для нее.

Анджелина дорожит отношениями с семьей Брэда и никогда не отказывалась погостить у них, - пишет издание со ссылкой на источник, который пожелал остаться неизвестным.

Кроме того, по данным RadarOnline.com, на выходных Сидни Питт (племянница Питта) опубликовала в сторис несколько фотографий, сделанных в доме Джоли.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись официально. Согласно решению суда, голливудские звезды получили "холостяцкий" статус 12 апреля 2019 года. Также Брэд Питт и Анджелина Джоли полюбовно поделили детей. Но перед этим, Питт отвоевал у Джоли право видеться с детьми гораздо чаще. В свою очередь, Джоли решила через суд добиваться алиментов от Питта.

Недавно на фоне протестов после гибели Джорджа Флойда в США в стране снова вспомнили о дискриминации и ущемлении прав темнокожих. В какой-то степени, упомянутая проблема коснулась и 45-летней Анджелины Джоли, которая в 2005 году удочерила темнокожую девочку из Эфиопии.