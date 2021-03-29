"Момент для саморефлексии": 62-летняя Мадонна запостила селфи в нижнем белье

Семикратная обладательница премии "Грэмми" кроме белья также надела головной убор от украинского дизайнера

62-летняя поп-дива Мадонна порадовала поклонников внезапной серией откровенных селфи в нижнем белье. "А теперь момент для саморефлексии… Мадам X", — подписала певица свои снимки.

Примечательно, что кроме нижнего белья на певице было еще черное кепи Baker Boy Cap, от украинского дизайнера Руслана Багинского, которое с уверенностью можно назвать ее любимым, так как она уже не раз его надевала.

Последние два месяца, Мадонна работала над редактурой своего 75-дневного тура Madame X, который выйдет на канале Netflix и на Blu-ray. Мадонна была вынуждена отменить 14 концертов в Европе и Северной Америке в период с 2019 по 2020 год из-за хронических травм колена и бедра. Она планировала вернуться на сцену, однако этому помешала пандемия коронавируса.

Снимки Мадонна опубликовала вскоре после того, как австралийская блогерша обвинила ее в краже своего старого снимка. Речь идет о посте, который певица разместила в Instagram в мае 2015 года. На фото Мадонна запечатлена в юбке и футболке Joy Division. В свою очередь австралийка Амалия Голди (Amelia Goldie) заявила, что на оригинальном кадре на самом деле изображена она сама и что лицо певицы вставлено в снимок с помощью графического редактора.

[ + – ] Все фото: Instagram madonna

Мадонна никак не прокомментировала досадный инцидент. Но ее откровенные снимки точно отвлекли внимание поклонников от онлайн-скандала.

Некоторые из них раскритиковали внешность певицы и ее манеру фотографироваться обнаженной. Но многие, в том числе актрисы Азия Ардженто и Гвендолин Кристи, отметили, что поп-дива прекрасно выглядит.