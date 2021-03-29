"Момент для саморефлексії": 62-річна Мадонна запостив селфі в спідній білизні

Семиразова володарка премії "Греммі", крім білизни, також одягла головний убір від українського дизайнера

62-річна поп-діва Мадонна порадувала шанувальників раптовою серією відвертих селфі в спідній білизні. "А тепер момент для саморефлексії ... Мадам X", — підписала співачка свої знімки.

Примітно, що, крім спідньої білизни, на співачці було ще чорне кепі Baker Boy Cap від українського дизайнера Руслана Багінського, яке з упевненістю можна назвати її коханим, оскільки вона вже не раз його одягала.

Останні два місяці Мадонна працювала над редактурою свого 75-денного туру Madame X, який вийде на каналі Netflix і на Blu-ray. Мадонна була змушена скасувати 14 концертів у Європі та Північній Америці в період з 2019 по 2020 рік через хронічні травми коліна і стегна. Вона планувала повернутися на сцену, однак цьому завадила пандемія коронавірусу.

Знімки Мадонна опублікувала незабаром після того, як австралійська блогерка звинуватила її в крадіжці свого старого знімка. Мова йде про публікацію, яку співачка розмістила в Instagram у травні 2015 року. На фото Мадонна зображена в спідниці і футболці Joy Division. У свою чергу австралійка Амалія Голді (Amelia Goldie) заявила, що на оригінальному кадрі насправді зображена вона сама і що обличчя співачки вставлене в знімок за допомогою графічного редактора.

[ + – ] Усі фото: Instagram madonna

Мадонна ніяк не прокоментувала прикрий інцидент. Але її відверті знімки точно відвернули увагу шанувальників від онлайн-скандалу.

Деякі з них розкритикували зовнішність співачки і її манеру фотографуватися оголеною. Але дехто, у тому числі актриси Азія Ардженто і Гвендолін Крісті, зазначили, що поп-діва прекрасно виглядає.