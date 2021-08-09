Модель, появившаяся топлес на яхте с мужем принцессы Евгении, объяснила, почему сняла бикини

Эрика Пелосини извинилась перед королевской семьей за то, что поставила мужа принцессы Евгении в неудобное положение.

Вокруг мужа принцессы Евгении Джека Бруксбанка разразился настоящий скандал после того, как папарацци сняли его на яхте в окружении нескольких моделей, одна из которых, итальянка Эрика Пелосини, появилась перед мужем внучки британской королевы топлес. Своей внешний вид в тот день Эрика прокомментировала, только спустя несколько дней, пишет Page Six.

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По словам девушки, она очень сожалеет о том, что произошло, и приносит свои извинения королевской семье.

"Обычно я никогда не хожу топлес, но мое бикини намокло, и я решила его снять. Я знаю, что это не подходит для Джека и его семьи. Мне было очень жаль их, когда я увидела изображения его в окружении трех женщин, потому что его жены не было", – цитирует модель Daily Mail.

35-летний Бруксбанк катался на яхте и пил розовое вино с Пелосини, глобальным директором Casamigos Рэйчел Залис и другой моделью, Марией Буччеллати во время проведения летнего благотворительного вечера UNICEF. Муж принцессы Евгении является послом бренда Casamigos, спонсировавшего бал.

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"Это заставляло людей делать неправильные предложения и делать поспешные выводы, и очень обидно, что люди так думают. Мне очень жаль, если я смутила принцессу Евгению и Джека. Для меня было неуместно быть топлес", – оправдалась модель. Она добавила, что отец полугодовалого ребенка все время просматривал телефон и рассказывал присутствующим дамам о ребенке и жене.

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За Бруксбэнка заступилась и его теща Сара Фергюссон. Она раскритиковала Daily Mail за публикацию фотографий без надлежащего контекста.

"Джек – такой порядочный человек. Он просто один из моих самых любимых людей. На самом деле я зову его Джеймсом Бондом. Он просто супергерой из моей книги, и он отличный отец, потрясающий муж. Он работает послом в Casamigos, и он продолжал выполнять свою работу", – заявила 61-летняя герцогиня Йоркская.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк поженились в октябре 2018 года. В феврале 2021-го у супругов родился сын Август.