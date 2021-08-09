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Модель, появившаяся топлес на яхте с мужем принцессы Евгении, объяснила, почему сняла бикини

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Эрика Пелосини, яхта, модель, фото
Фото: Erica Pelosini Leeman/Instagram | Эрика Пелосини

Эрика Пелосини извинилась перед королевской семьей за то, что поставила мужа принцессы Евгении в неудобное положение.

Вокруг мужа принцессы Евгении Джека Бруксбанка разразился настоящий скандал после того, как папарацци сняли его на яхте в окружении нескольких моделей, одна из которых, итальянка Эрика Пелосини, появилась перед мужем внучки британской королевы топлес. Своей внешний вид в тот день Эрика прокомментировала, только спустя несколько дней, пишет Page Six.

По словам девушки, она очень сожалеет о том, что произошло, и приносит свои извинения королевской семье.

"Обычно я никогда не хожу топлес, но мое бикини намокло, и я решила его снять. Я знаю, что это не подходит для Джека и его семьи. Мне было очень жаль их, когда я увидела изображения его в окружении трех женщин, потому что его жены не было", – цитирует модель Daily Mail.

35-летний Бруксбанк катался на яхте и пил розовое вино с Пелосини, глобальным директором Casamigos Рэйчел Залис и другой моделью, Марией Буччеллати во время проведения летнего благотворительного вечера UNICEF. Муж принцессы Евгении является послом бренда Casamigos, спонсировавшего бал.

Неосмотрительность Джека Бруксбэнка обернулась скандалом вокруг королевской семьи

"Это заставляло людей делать неправильные предложения и делать поспешные выводы, и очень обидно, что люди так думают. Мне очень жаль, если я смутила принцессу Евгению и Джека. Для меня было неуместно быть топлес", – оправдалась модель. Она добавила, что отец полугодовалого ребенка все время просматривал телефон и рассказывал присутствующим дамам о ребенке и жене.

Эрика Пелосини делится в соцсетях фото отдыха на яхтах и полетов на частных джетах

За Бруксбэнка заступилась и его теща Сара Фергюссон. Она раскритиковала Daily Mail за публикацию фотографий без надлежащего контекста.

"Джек – такой порядочный человек. Он просто один из моих самых любимых людей. На самом деле я зову его Джеймсом Бондом. Он просто супергерой из моей книги, и он отличный отец, потрясающий муж. Он работает послом в Casamigos, и он продолжал выполнять свою работу", – заявила 61-летняя герцогиня Йоркская.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк поженились в октябре 2018 года. В феврале 2021-го у супругов родился сын Август.