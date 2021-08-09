Модель, яка з'явилася топлес на яхті з чоловіком принцеси Євгенії, пояснила, чому зняла бікіні

Еріка Пелосіні вибачилася перед королівською родиною за те, що поставила чоловіка принцеси Євгенії в незручне становище.

Навколо чоловіка принцеси Євгенії Джека Бруксбанка вибухнув справжній скандал після того, як папараці зняли його на яхті в оточенні кількох моделей, одна з яких, італійка Еріка Пелосіні, з'явилася перед чоловіком внучки британської королеви топлес. Свій зовнішній вигляд у той день Еріка прокоментувала тільки через кілька днів, пише Page Six.

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За словами дівчини, вона дуже шкодує про те, що сталося, і приносить свої вибачення королівській родині.

"Зазвичай я ніколи не ходжу топлес, але моє бікіні намокло, і я вирішила його зняти. Я знаю, що це не підходить для Джека та його сім'ї. Мені було дуже шкода їх, коли я побачила зображення його в оточенні трьох жінок, тому що його дружини не було", — цитує модель Daily Mail.

35-річний Бруксбанк катався на яхті та пив рожеве вино з Пелосіні, глобальною директоркою Casamigos Рейчел Заліс та іншою моделлю, Марією Буччеллаті, під час проведення літнього благодійного вечора UNICEF. Чоловік принцеси Євгенії є послом бренду Casamigos, що фінансував бал.

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"Це змушувало людей робити неправильні пропозиції та робити поспішні висновки, і дуже прикро, що люди так думають. Мені дуже шкода, якщо я збентежила принцесу Євгенію та Джека. Для мене було недоречно бути топлес", — виправдалася модель. Вона додала, що батько піврічної дитини весь час переглядав телефон і розповідав присутнім дамам про дитину та дружину.

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За Бруксбенка заступилася і його теща Сара Фергюссон. Вона розкритикувала Daily Mail за публікацію фотографій без належного контексту.

"Джек — така порядна людина. Він просто один із моїх найулюбленіших людей. Насправді я кличу його Джеймсом Бондом. Він просто супергерой із моєї книги, і він відмінний батько, приголомшливий чоловік. Він працює послом у Casamigos, і він продовжував виконувати свою роботу", — заявила 61-річна герцогиня Йоркська.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбанк одружилися в жовтні 2018 року. У лютому 2021-го у подружжя народився син Август.