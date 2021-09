В Великобритании выставили на продажу дом по соседству с поместьем будущего короля

Частная резиденция принца Чарльза находится всего в минуте езды от поместья The Elmestree House Estate.

Поместье The Elmestree House Estate площадью в 117 акров (43 га), граничащее с любимым домом принца Чарльза в Глостершире, известным как Хайгроув, выставлено на продажу за $10,1 млн, сообщает The New York Post.

"Семейные поместья, такие как Элместри, редко попадают на рынок, и это поместье действительно особенное. Замечательно найти в этой части мира такой же архитектурно чистый дом, как Элместри, со многими оригинальными чертами и уникальной усадьбой такого размера", – отметил в комментарии изданию глава агентства недвижимости и фермерского хозяйства Strutt & Parker Мэтью Садлоу.

Он уверен, что этот дом может привлечь внимание самых разных покупателей, как в Великобритании, так и за рубежом, благодаря своему расположению в престижной сельской местности Котсуолдса и близости к популярному рыночному городу Тетбери.

[ + – ] Поместье The Elmestree House Estate

Elmestree House – имение, которое ведет историю с XII века. Сейчас оно состоит из солидного дома в елизаветинском стиле, построенного Уильямом Бруксом в 1844 году, к западу от которого находится фермерский дом XVII века (известный как Farm End). К Farm End ведет отдельный вход с четырьмя спальнями и двумя дополнительными мансардными комнатами. Есть четыре большие приемные, собственный сад и гараж.

Примерно в 1870 году дом был приобретен Фрэнсисом Генри, который в 1884 году построил соединительное крыло площадью 1765 квадратных метров между двумя зданиями, а в 1900 году у задней части дома появилась солидная автономная пристройка с тремя спальнями, в которую также можно попасть отдельно. На ее территории расположен небольшой частный сад и открывается красивый вид на парк.

Отдельно стоящий коттедж Lodge расположен с правой стороны от главного входа в поместье. В нем есть две спальни, две гостиные и сад с уличным туалетом, дровяным сараем и парковкой.

К дому можно подъехать по длинной частной дороге через парк. На территории имения – обширные лужайки, небольшое озеро и некоторые сохранившиеся элементы садов XIX века.

Особенностями главного дома являются внушительные деревянные двойные входные двери, широкая лестница со стеклянным куполом, оконные рамы, замысловатые карнизы и каменные полы. Поместье внесено в список II категории, а это означает, что оно имеет исторический характер, и поэтому хозяевам необходимо сделать все возможное для его сохранения. Сейчас дом принадлежит семье нынешних владельцев, купивших его в 1949 году.

Кроме истории поместья и его размеров, еще одной его особенностью есть его близость к имению Хайгроув в Глостершире, которое является частной резиденцией принца Уэльского с 1980 года и находится в минуте езды от The Elmestree House Estate.

[ + – ] The Elmestree House Estate находится в минуте езды от резиденции принца Чарльза Фото: google.com/maps

Сюда после свадьбы Чарльз переехал с женой, принцессой Дианой, и тут они растили своих сыновей: принцев Уильяма и Гарри. Мать наследников престола не любила деревенскую жизнь и не раз признавалась, что в Хайгроув чувствует себя чужой.

[ + – ] Частная резиденция принца Чарльза Хайгроув

Напомним, принц Чарльз вместе с женой, старшим сыном и Кейт Миддлтон появился на мировой премьере фильма "Не время умирать", которая состоялась в Королевском Альберт-холле 28 сентября.